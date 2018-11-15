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Стадо колхоза Пограничник на пастбище. МССР, 1972 год.

Новый кодекс: землю смогут покупать только граждане Республики Молдова

© Sputnik / Фред Гринберг
Экономика
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Закон запретил иностранцам владеть землей в нашей стране.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik.  Иностранцам запретят покупать землю в Молдове. Такие положения содержатся в новом Земельном кодексе, принятом правительством.

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По новому закону, землю сельскохозяйственного назначения и из лесного фонда смогут покупать и продавать только граждане Республики Молдова. Иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю. А если иностранец получит землю в наследство, то обязан продать ее гражданину Молдовы в течение года.

Контроль за использованием земли должны осуществлять местные власти. Заброшенные земли, которые не обрабатывались более двух лет подряд, могут быть переданы в аренду местным властям на срок не менее пяти лет. В таком случае мэрия открывает специальный счет, на который перечисляет арендную плату владельцу, оставляя 30% в своем распоряжении для покрытия расходов на администрирование.

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Теги:
земля, иностранцы, Земельный кодекс
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