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Евро и доллары

Что происходит с евро и долларом : курс валют в Молдове на ближайшие дни

© Sputnik / Anton Denisow
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу и выходные: евро и доллар продолжат напирать.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на ближайшие дни. В пятницу и на выходные на валютном рынке страны будет без сенсаций. Все основные игроки продолжат наступление на молдавского "льва".

банкноты номиналом 200 лей
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После падения во вторник сразу на 18 банов, евро еще приходит в себя. За сутки он практически отвоюет утраченные на этой неделе позиции - отнимет у оппонента из Молдовы еще девять банов и будет торговаться по 19,31 лея.

Что касается доллара, то он продолжает придерживаться тактики малых шагов, если отступать, то медленно, если отыгрывать, то не торопясь. За сутки "американец" укрепится еще на два бана и расположится на отметке в 17,07 лея.

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В плюсе, хоть и незначительном, окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль будет продаваться по 0,25 лея, украинская гривна и румынский лей – по 0,61 лей в пересчете на национальную валюту республики.

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