Налоговая взялась за интернет-магазины: вал проверок и крупные штрафы

Онлайн-торговля стала удобным способом уклонения от налогов, и государство хочет с этим покончить.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. За два месяца сотрудники Государственной налоговой службы провели 117 проверок в сфере онлайн-торговли и наложила более двухсот тысяч леев штрафов на владельцев интернет-магазинов за нарушение налогового законодательства.

© Sputnik / Elnur Salayev Размер подоходного налога в разных странах

Налоговые инспекторы выявили множество онлайн-магазинов, которые работали в Молдове без всякой регистрации и с нарушением всех возможных правил. В результате было наложено штрафов на общую сумму 234 тысячи леев.

Проверки коснулись магазинов, которые вели продажи мобильных телефонов, автомобильных аксессуаров, оказывали услуги демонтажа автомобилей и в других сферах.

Ранее, в течение года, с августа 2017 по 2018 года налоговой службой было составлено 169 протоколов о нарушениях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации и собрано около 300 тысяч леев штрафов.