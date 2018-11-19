Шокирующее поведение евро: курс валют в Молдове во вторник

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 20 ноября. Во вторник на валютном рынке страны ожидаются не просто перемены, а настоящий сюрприз.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Все основные игроки продолжат наступление на нацвалюту, но больше остальных отличится евро, который подставит подножку молдавскому "льву". За сутки "иностранец" отыграет у нацвалюты сразу 18 банов и закрепится на позиции в 19,5666 лея. Таким образом, после пережитого на прошлой неделе провала евро не просто взбодрился, а перешел в контратаку. С начала месяца "европеец" укрепился к нацвалюте примерно на 0,7%.

Что касается доллара, то он продолжает тактику малых шагов. Как говорится, курочка по зернышку, но во вторник "американец" опять будет в плюсе на два бана и расположится на отметке в 17,1233 лея. Правда, за ноябрь "зеленый" практически не изменился в весе по отношению к национальному платежному средству Молдовы.

Что будет происходить в ближайшие с курсом евро и доллара в ближайшее время>>>

Российский рубль будет продаваться по 0,2599 лея, украинская гривна - по 0,6172 лея, а румынский лей – по 4,1929 в пересчете на национальную валюту республики.

Согласно тексту бюджетного прогноза на среднесрочный период на 2019-2021 годы, опубликованному на сайте правительства, ожидается подорожание среднего обменного курса лея по отношению к доллару с 18,49 лея в 2017 году до 16,83 лея в 2018-м. В последующие годы последует постепенное обесценивание национальной валюты - до 18,51 лея за доллар в 2021 году.