ТПП Санкт-Петербурга намерена сотрудничать с бизнесом Приднестровья

Об итогах посещения инвестиционного форума в Санкт-Петербурге рассказал директор Агентства по инвестициям Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга намерена установить двустороннее сотрудничество с приднестровским регионом. Об этом рассказал директор Агентства по инвестициям Андрей Бетанов на встрече с главой исполнительной власти Приднестровья Александром Мартыновым после посещения инвестиционного форума в северной столице РФ, сообщили в правительственной пресс-службе региона.

"С российской стороны была проявлена заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, определения перспективных отраслей для взаимодействия - в части кооперации и подбора инвесторов для взаимодействия с Приднестровьем", - рассказал Бетанов.

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Руководитель агентства также отметил, что в настоящий момент прорабатывается возможность заключения договоров о сотрудничестве с ТПП Санкт-Петербурга. Что касается открытия новых рынков – в настоящий момент в ТПП северной столицы России готовится информация по расширению сотрудничества. Она поступит в Приднестровье уже в следующем месяце.

Встречи прошли также на площадке Управления по инвестициям Санкт-Петербурга. По словам Бетанова, они носили ознакомительный характер.