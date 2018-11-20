Что будет с курсом валют после заявления об отставке главы Нацбанка Молдовы

Обменный курс на фоне заявления об отставке главы Нацбанка республики: как поведут себя евро и доллар?

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 21 ноября. В среду на валютном рынке страны без сюрпризов, несмотря на то, что во вторник Сергей Чокля объявил о своей отставке с поста главы Нацбанка республики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Так, евро после контратаки, произведенной накануне, поведет себя скромно – за сутки "иностранец" отыграет у лея один бан и установится на отметке в 19,5735 лея. С начала месяца евро укрепился к нацвалюте примерно на 0,7%.

Что касается доллара, то он опять заскакал. После неубедительного отыгрыша он снова отступит. За сутки "американец" отдаст один бан и закрепится на уровне 17,1194 лея. С начала ноября "зеленый" сдал позиции примерно на 0,4%.

В плюсе окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут торговаться по 0,261 в пересчете на молдавскую нацвалюту и по 4,1943 лея, соответственно. В минусе - украинская гривна, которую можно будет купить в среду по 0,6167 лея.

Что будет происходить в ближайшие с курсом евро и доллара в ближайшее время>>>

Согласно тексту бюджетного прогноза на среднесрочный период на 2019-2021 годы, опубликованному на сайте правительства, ожидается подорожание среднего обменного курса лея по отношению к доллару с 18,49 лея в 2017 году до 16,83 лея в 2018-м. В последующие годы последует постепенное обесценивание национальной валюты - до 18,51 лея за доллар в 2021 году.