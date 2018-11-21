Переговорщики по приднестровскому урегулированию обсудили тему импорта

Встреча экспертных групп обеих сторон состоялась в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе прошла встреча экспертных групп по молдо-приднестровскому урегулированию. Она была посвящена вопросу импорта в Приднестровье ряда категорий товаров.

"В частности, были предварительно обсуждены отдельные параметры ввоза в Приднестровье сортов и гибридов растений, а также посадочного материала, ветеринарных препаратов, средств защиты растений", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

Стороны условились в ближайший месяц продолжить дискуссии на политическом уровне по выработке функционального механизма импорта указанных товаров.