Что происходит с долларом и евро: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: как поведут себя основные игроки?

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 22 ноября. В четверг на валютном рынке страны без особых изменений. Евро уступит за сутки молдавскому "льву" четыре бана и закрепится на уровне в 19,5389 лея.

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Доллар продолжает танцы на месте, то отдавая, то забирая у нацвалюты по 1-2 бана. В четверг "американец" отыграет и молдавского платежного средства два бана и установится на отметке в 17,1356 лея.

В плюсе окажется украинская гривна – 0,6177 лея, а в минусе будут российский рубль и румынский лей, которые будут торговаться по 0,2598 в пересчете на молдавскую валюту и 4,1877 лея, соответственно.