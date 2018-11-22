Перспективы роста: Молдова ждет инвесторов со всего мира

Понятие "Открой для себя Молдову" приобретает новое измерение: иностранным предпринимателям предлагают узнать нашу страну, инвестируя в неё.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. В Кишиневе пройдет крупный экономический форум Moldova Business Week 2018. В преддверии этого события в столице была запущена первая национальная интегрированная программа, посвященная привлечению иностранного капитала в Молдову.

Инициатива принадлежит правительственному ведомству, непосредственно отвечающему за эту область - это Агентство по Инвестициям.

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Молдова, являясь привлекательным туристическим направлением с преимущественно аграрной экономикой, приглашает открыть её с другой стороны – как страну с инвестиционным потенциалом в главных отраслях экономики, что стало следствием внедрённых за последнее время реформ.

Благоприятный инвестиционный климат в Молдове

Новый бренд проводит аналогию между плодородием молдавской земли и благоприятным инвестиционным климатом в нашей стране. Визуальная составляющая программы будет сопровождаться слоганом #Grow in Moldova – адресованный потенциальным иностранным инвесторам призыв развивать свой бизнес в нашей стране, где "из любого семени может вырасти чудо".

В Кишиневе пройдет экономический форум "Moldova Business Week 2018">>>

"Правительство создало все условия для того, чтобы успешный бизнес мог "укорениться" в нашей стране: мягкий налоговый режим, стабильный экономический рост и ряд льгот для иностранных предпринимателей, которые хотят инвестировать в Республику Молдова. Другими словами, мы гарантируем благоприятный инвестиционный климат, понятие которое удачно отражает это "плодородное древо", - заявил Кирилл Габурич, министр экономики и инфраструктуры.

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"Агентство по Инвестициям запускает инвестиционный бренд страны: это "Древо жизни", которое выросло, стало крепче, его крона расширилась новыми прочными ветвями, символизирующими стратегические отрасли национальной экономики. Это логотип комплексной программы, которая объединит наши усилия – государства, бизнес-среды, граждан, диаспоры – по привлечению иностранного капитала в Молдову. В основе нашей инициативы – естественная эволюция этой страны, и наше стремление укрепить её имидж как динамично развивающегося, конкурентоспособного и привлекательного инвестиционного рынка", - отметила Родика Вербенюк, генеральный директор Агентства по Инвестициям.

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Благоприятный инвестиционный климат позволит местным компаниям перейти к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и даст им возможность для интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки мировой экономики.

"Moldova Business Week 2018" – деловое событие года

Это мероприятие является одним из самых важных событий для продвижения имиджа страны с целью привлечения инвестиций, расширения диалога между государственным и частным секторами, повышения конкурентоспособности местных компаний с последующими диверсификацией и расширением экспортного потенциала.

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Организатором 5-ой Деловой Недели, которая пройдёт с 27 по 29 ноября в Кишинёве, под эгидой Правительства Республики Молдова,

выступает Агентство по Инвестициям. Мероприятие не должны пропустить те, кто хотят интернационализировать свой бизнес, ознакомиться с новыми тенденциями в подходе к международному сотрудничеству, выявить новых клиентов или новые рынки сбыта,

узнать секреты успешного бизнеса и лучшие решения для повседневных вызовов.

Для всех, кто зарегистрировался на сайте www.mbw.md, вход – свободный.