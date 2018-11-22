09:42 22 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Бизнес

Перспективы роста: Молдова ждет инвесторов со всего мира

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
Получить короткую ссылку
20 0 0

Понятие "Открой для себя Молдову" приобретает новое измерение: иностранным предпринимателям предлагают узнать нашу страну, инвестируя в неё.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. В Кишиневе пройдет крупный экономический форум Moldova Business Week 2018. В преддверии этого события в столице была запущена первая национальная интегрированная программа, посвященная привлечению иностранного капитала в Молдову.

Инициатива принадлежит правительственному ведомству, непосредственно отвечающему за эту область - это Агентство по Инвестициям.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Курс на инвестиции: что обсудят в рамках молдо-российского экономического совета

Молдова, являясь привлекательным туристическим направлением с преимущественно аграрной экономикой, приглашает открыть её с другой стороны – как страну с инвестиционным потенциалом в главных отраслях экономики, что стало следствием внедрённых за последнее время реформ.

Благоприятный инвестиционный климат в Молдове

Новый бренд проводит аналогию между плодородием молдавской земли и благоприятным инвестиционным климатом в нашей стране. Визуальная составляющая программы будет сопровождаться слоганом #Grow in Moldova – адресованный потенциальным иностранным инвесторам призыв развивать свой бизнес в нашей стране, где "из любого семени может вырасти чудо".

В Кишиневе пройдет экономический форум "Moldova Business Week 2018">>>

"Правительство создало все условия для того, чтобы успешный бизнес мог "укорениться" в нашей стране: мягкий налоговый режим, стабильный экономический рост и ряд льгот для иностранных предпринимателей, которые хотят инвестировать в Республику Молдова. Другими словами, мы гарантируем благоприятный инвестиционный климат, понятие которое удачно отражает это "плодородное древо", - заявил Кирилл Габурич, министр экономики и инфраструктуры.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: Молдове нужен экономический прорыв и крупные инвестиции

"Агентство по Инвестициям запускает инвестиционный бренд страны: это "Древо жизни", которое выросло, стало крепче, его крона расширилась новыми прочными ветвями, символизирующими стратегические отрасли национальной экономики. Это логотип комплексной программы, которая объединит наши усилия – государства, бизнес-среды, граждан, диаспоры – по привлечению иностранного капитала в Молдову. В основе нашей инициативы – естественная эволюция этой страны, и наше стремление укрепить её имидж как динамично развивающегося, конкурентоспособного и привлекательного инвестиционного рынка", - отметила Родика Вербенюк, генеральный директор Агентства по Инвестициям.

Ников: бизнес-климат в Молдове хорош для тех, кто работает, а не ворует>>>

Благоприятный инвестиционный климат позволит местным компаниям перейти к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и даст им возможность для интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки мировой экономики.

"Moldova Business Week 2018" – деловое событие года

Это мероприятие является одним из самых важных событий для продвижения имиджа страны с целью привлечения инвестиций, расширения диалога между государственным и частным секторами, повышения конкурентоспособности местных компаний с последующими диверсификацией и расширением экспортного потенциала.

Вино
© Sputnik / Евгений Панасенко
Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход

Организатором 5-ой Деловой Недели, которая пройдёт с 27 по 29 ноября в Кишинёве, под эгидой Правительства Республики Молдова,
выступает Агентство по Инвестициям. Мероприятие не должны пропустить те, кто хотят интернационализировать свой бизнес, ознакомиться с новыми тенденциями в подходе к международному сотрудничеству, выявить новых клиентов или новые рынки сбыта,
узнать секреты успешного бизнеса и лучшие решения для повседневных вызовов.

Для всех, кто зарегистрировался на сайте www.mbw.md, вход – свободный.

По теме

Финансист: ждет ли мир новый финансовый кризис
Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса
Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В аудитории
    Ученья свет

    Российские вузы начали прием документов на участие в конкурсе на бесплатное обучение для жителей Латвии.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Против "тепличных условий"

    Консерваторы Литвы выступили с резкой критикой Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции ООН.

  • Выходцы Эритреи и Судана, задержанные под Псковом
    Граница на замке

    Российские пограничники помешали семерым выходцам из африканских стран незаконно перейти границу с Эстонией в районе Печор.

  • Взрыв жилого дома в Гяндже
    Кто виноват?

    Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.

  • Счетная машинка
    Говорящие цифры

    В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik Молдова рассказал журналистам о работе в экстремальных условиях
В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях — фотоотчет
Школа инновационной журналистики Sputnik
Безопасность журналиста: как работать в опасных для жизни ситуациях
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться