Скоро в Молдове появится бренд "Сделано для России"

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В Москве участники Молдо-российского экономического совета составили в четверг дорожную карту по расширению сотрудничества и увеличению товарооборота двух стран, передает Sputnik cо ссылкой на представителей организации совета.

Основными сдерживающими факторами в вопросе увеличения двустороннего товарооборота президент Республики Молдова Игорь Додон назвал тарифные и нетарифные барьеры.

Как точку превратить в россыпь точек

"С первого января у нас снижаются таможенные пошлины по пяти самым важным, с точки зрения поставок на российский рынок, товарам. Это касается плодоовощной продукции, консервной промышленности и виноделия. Теперь их конкурентоспособность вырастет. Но чтобы сделать торговлю между нашими странами более простой необходимо развивать транзитные коридоры", - отметил Додон.

Как заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, который возглавляет Совет с российской стороны, "на данном этапе в России есть всего одна точка, через которую можно сделать "растаможу" молдавских товаров для поставки в другие регионы кроме Москвы". Этих точек, как считает молдавский лидер, должно стать больше.

"Между Россией и Молдовой подписано 180 соглашений о сотрудничестве по всем направлениям, но реальное партнерство развивается всего по шести из них, связанным с сельским хозяйством и промышленностью. Например, в сентябре 2018 года Россельхознадзор не допустил ввоза в Московский регион около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой. В России этот вредитель считается карантинным объектом, а в Молдове нет", - отметил Назаров.

Значение нового бренда

Устранить подобные барьеры, по его мнению, можно за счет проведения целого комплекса мероприятий, включая организацию пунктов досмотра на территории Молдовы, создания "зонтичного" бренда и его оператора, а также укрепления бизнес-коммуникации.

"То есть, во-первых, нужно вынести контрольные пункты как можно ближе к производителю, например, организовав на территории Республики Молдова логистический хаб, где досмотр будет вести не только сторона производителя, но и сторона потребителя – российский санитарный и таможенный контроль", - считает Назаров.

Он предложил молдавской стороне ввести бренд "Сделано для России", которым будет маркироваться продукция, прошедшая предварительный контроль и на 100% соответствующая всем требованиям российской стороны – и по качеству, и по упаковке.

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"Грамотная рекламная кампания может продвинуть этот бренд на территории России и сделать маркированную им продукцию максимально желанной", - объяснил Назаров.

Оператором этого бренда выступит совместный "Молдо-Российский торговый дом", работающий с учетом особенностей юрисдикций двух стран и обеспечивающий максимально эффективное взаимодействие национальных бизнесов между собой. Сопредседатели Совета договорились запустить его ко второму Молдо-российскому экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2019 года в Кишиневе.

Подключатся регионы

При этом развитие бренда начнется с российских регионов. Таким пилотным регионом выступит Республика Башкортостан, которая вместе с Гагаузией откроет первый логистический хаб на территории автономии. В башкирских магазинах могут появиться полки, обозначенные надписью "Сделано в Молдове – сделано для России" для размещения молдавских товаров.

По мнению Назарова, акция позволит оценить эффект от взаимодействия в рамках проекта и отработать основные моменты. А уже потом этот проект можно будет масштабировать на всю Российскую Федерацию.

© Sputnik / Илья Питалев Президент Молдовы обратился к депутатам Госдумы России: о чем говорил Додон

Однако, как подчеркнул Назаров, для успешной реализации данных проектов молдавская сторона должна предоставлять преференции своим бизнесменам, работающим под брендом "Сделано для России".

"В конце концов, это будут не выпадающие доходы – они вернутся за счет роста товарооборота", - уточнил Назаров.

И о туризме не забыли

Участники заседания предложили укреплять двустороннее сотрудничество и в сфере туризма.

В частности, президент Ассоциации по содействию в развитии культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник заявила о договоренности с молдавскими компаниями создать рабочую группу по развитию гастрономического туризма в Молдове, которая определит кулинарные бренды региона и разработает специальный маршрут.

"Мы также намерены провести ряд гастрономических фестивалей и ярмарок, чтобы их популяризировать", - добавил Полоник.