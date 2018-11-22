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Флаги Молдовы и России.

Скоро в Молдове появится бренд "Сделано для России"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Эксперты России и Молдовы внесли предложения для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В Москве участники Молдо-российского экономического совета составили в четверг дорожную карту по расширению сотрудничества и увеличению товарооборота двух стран, передает Sputnik cо ссылкой на представителей организации совета.

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Основными сдерживающими факторами в вопросе увеличения двустороннего товарооборота президент Республики Молдова Игорь Додон назвал тарифные и нетарифные барьеры.

Как точку превратить в россыпь точек

"С первого января у нас снижаются таможенные пошлины по пяти самым важным, с точки зрения поставок на российский рынок, товарам. Это касается плодоовощной продукции, консервной промышленности и виноделия. Теперь их конкурентоспособность вырастет. Но чтобы сделать торговлю между нашими странами более простой необходимо развивать транзитные коридоры", - отметил Додон.

Как заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, который возглавляет Совет с российской стороны, "на данном этапе в России есть всего одна точка, через которую можно сделать "растаможу" молдавских товаров для поставки в другие регионы кроме Москвы". Этих точек, как считает молдавский лидер, должно стать больше.

В ходе официального визита в Россию президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
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"Между Россией и Молдовой подписано 180 соглашений о сотрудничестве по всем направлениям, но реальное партнерство развивается всего по шести из них, связанным с сельским хозяйством и промышленностью. Например, в сентябре 2018 года Россельхознадзор не допустил ввоза в Московский регион около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой. В России этот вредитель считается карантинным объектом, а в Молдове нет", - отметил Назаров.

Значение нового бренда

Устранить подобные барьеры, по его мнению, можно за счет проведения целого комплекса мероприятий, включая организацию пунктов досмотра на территории Молдовы, создания "зонтичного" бренда и его оператора, а также укрепления бизнес-коммуникации.

"То есть, во-первых, нужно вынести контрольные пункты как можно ближе к производителю, например, организовав на территории Республики Молдова логистический хаб, где досмотр будет вести не только сторона производителя, но и сторона потребителя – российский санитарный и таможенный контроль", - считает Назаров.

Он предложил молдавской стороне ввести бренд "Сделано для России", которым будет маркироваться продукция, прошедшая предварительный контроль и на 100% соответствующая всем требованиям российской стороны – и по качеству, и по упаковке.

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"Грамотная рекламная кампания может продвинуть этот бренд на территории России и сделать маркированную им продукцию максимально желанной", - объяснил Назаров.

Оператором этого бренда выступит совместный "Молдо-Российский торговый дом", работающий с учетом особенностей юрисдикций двух стран и обеспечивающий максимально эффективное взаимодействие национальных бизнесов между собой. Сопредседатели Совета договорились запустить его ко второму Молдо-российскому экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2019 года в Кишиневе.

Подключатся регионы

При этом развитие бренда начнется с российских регионов. Таким пилотным регионом выступит Республика Башкортостан, которая вместе с Гагаузией откроет первый логистический хаб на территории автономии. В башкирских магазинах могут появиться полки, обозначенные надписью "Сделано в Молдове – сделано для России" для размещения молдавских товаров.

По мнению Назарова, акция позволит оценить эффект от взаимодействия в рамках проекта и отработать основные моменты. А уже потом этот проект можно будет масштабировать на всю Российскую Федерацию.

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Однако, как подчеркнул Назаров, для успешной реализации данных проектов молдавская сторона должна предоставлять преференции своим бизнесменам, работающим под брендом "Сделано для России".

"В конце концов, это будут не выпадающие доходы – они вернутся за счет роста товарооборота", - уточнил Назаров.

И о туризме не забыли

Участники заседания предложили укреплять двустороннее сотрудничество и в сфере туризма.

В частности, президент Ассоциации по содействию в развитии культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник заявила о договоренности с молдавскими компаниями создать рабочую группу по развитию гастрономического туризма в Молдове, которая определит кулинарные бренды региона и разработает специальный маршрут.

"Мы также намерены провести ряд гастрономических фестивалей и ярмарок, чтобы их популяризировать", - добавил Полоник.

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Теги:
торговля, товарооборот, Андрей Назаров, Ион Додон
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