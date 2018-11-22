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Курс валют

Как поведут себя евро и доллар: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс на последующие три дня: как поведут себя основные игроки?

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на пятницу, 23 ноября, и выходные.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации регулятора, в последующие дни на валютном рынке республики обойдется без заметных скачков, но нацвалюта уступит всем основным игрокам. Евро за сутки отыграет у молдавского "льва" пять банов и установится на отметке в 19,5854 лея.

Доллар отнимет у молдавского лея еще два бана и закрепится на позиции в 17,1539 в пересчете на национальное платежное средство республики.

В плюсе будут и остальные валюты. Российский рубль будет продаваться по 0,2618 лея, украинская гривна - по 0,6181 лея, а румынский лей – по 4,2067 в пересчете на национальную валюту республики.

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Согласно тексту бюджетного прогноза на среднесрочный период на 2019-2021 годы, опубликованному на сайте правительства, ожидается подорожание среднего обменного курса лея по отношению к доллару с 18,49 лея в 2017 году до 16,83 лея в 2018-м. В последующие годы будет наблюдаться постепенное обесценивание национальной валюты - до 18,51 лея за доллар в 2021 году.

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