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Заседание Парламента, архивное фото.

Горячие споры в парламенте Молдовы: SOS, бюджет выживания или всё в шоколаде

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Молдавские депутаты обсудили в парламенте бюджет на 2019 год: критика, споры, непонимание, метафоры и повышенные тона. До чего договорились законодатели, и как потратят деньги из госказны в следующем году?

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik, Елена Комолова. Парламент Молдовы утвердил в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год. Главный финансовый документ страны еще предстоит обсудить в окончательном чтении, однако у депутатов слишком много вопросов к этому проекту. Бюджет выживания, некрасивый бюджет, SOS и многое другое… Так характеризуют парламентарии эту законодательную инициативу. Что же из себя представляет этот документ?

Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу
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Доходы и расходы

Согласно документу, доходная часть главного финансового документа запланирована на уровне 42,12 миллиарда леев, а расходная — 47,66 миллиарда леев. Таким образом, дефицит составит пять миллиардов 53 миллиона леев.

По словам министра финансов Октавиана Армашу, который представлял проект, в следующем году, как ожидается, доходы на 88,6% будут состоять из поступлений в виде налогов и сборов. Это в сравнении с версией бюджета на этот год больше еще примерно на тринадцать процентов. Таким образом, налоговая нагрузка еще больше увеличится на население страны. Поступления за счет грантов в доходной части бюджета составят порядка двух миллиардов леев. Другие доходы составят 6,7% от общего числа поступлений.

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Из общего объема расходов 41,12 миллиарда предназначены на текущие затраты, 7,22 миллиарда – на персонал, а 22,43 миллиарда перенаправят в национальный публичный бюджет. В Дорожный фонд перечислят чуть больше миллиарда леев, на программу ремонта национальных дорог отведено 950 миллионов леев. В Национальный фонд развития сельского хозяйства поступит 900 миллионов леев, а в Фонд энергоэффективности -  480 миллионов. Национальный экологический фонд получит 289,9 миллиона леев, Фонд регионального развития – 220 миллионов, Фонд поддержки населения – 86,1 миллиона, Фонд вина и винограда – 47,8 миллиона.

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Расходы на соцзащиту увеличат на 2,2 миллиарда леев. Помимо проектов, связанных с соцподдержкой лиц с низкими доходами и пожилых граждан, предусмотрено выделение средств в помощь многодетным семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в ситуации риска.

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Прогнозы Минфина

Бюджетный дефицит планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников.

Предполагается, что баланс государственного долга на конец 2019 года не превысит 63,01 миллиарда леев, из которых 59,1% – внешний государственный долг, а 40,9% – внутренний. Это на шесть с лишним миллиардов леев больше по сравнению с предусмотренным показателем на конец 2018 год.

Согласно прогнозу Минфина, ВВП республики в 2019 году приблизится к 209,3 миллиарда леев. Средний уровень инфляции составит 4,9%. Рост экспорта, по оценкам специалистов, дойдет до 13,1%, а импорта – до 9,4%. Средняя номинальная зарплата в Молдове в следующем году будет приравниваться к шести тысячам 975 леям.

Госбюджет-SOS

Депутат от фракции либералов Валериан Бежан отметил, что после прослушивания выступления главы Минфина по проекту госбюджета, кажется нужно кричать: "Ура!".

"Но, к сожалению, я восклицаю: SOS, SOS, SOS! И аргументирую почему. Для начала отмечу некоторые моменты, которые произошли за последние месяцы, и которые повлияли на структуру нынешнего проекта бюджета, который нам сегодня представили на голосование", - сказал Бежан.

Сигарета, архивное фото
CC0 / Pixabay
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Он напомнил о переходе к смешанной системе голосования несмотря на позицию Венецианской комиссии, об утверждении налоговой реформы, о предоставлении гражданства за деньги, о непризнании выборов генерального примара (мэра) Кишинева и об отставке главы Нацбанка Молдовы.

Либерал обратил внимание на невиданный ранее дефицит бюджета – 5,5 миллиарда леев. Он также отметил, что абсолютно неясно, каким образом будет покрываться бюджет.

Бравурный бюджет или бюджет выживания…

Коммунист Олег Рейдман отметил, что позиция парламента должна заключаться в том, чтобы очередным бюджетом сделать шаг вперед в развитии нашей страны.

"Но видим мы в представленном проекте бодрую и бравурную партитуру, причем исполняют ее под фонограмму, так как инструменты для этой увертюры совершенно не годятся, да и не настроены", - подчеркнул депутат.

Кошелек
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По его словам, макроэкономические прогнозы, положенные в основу разработки и балансирования бюджета, вызывают сомнения своим совершенно безосновательным оптимизмом.

"Производные из этих прогнозов, как говорят бухгалтеры, не бьют. К примеру, рост средней заработной платы на 17% может сойтись с ростом фонда оплаты труда на 9% только при сокращении численности работающих! И сразу становится понятным почему среди макроэкономических прогнозов нет показателя занятости. Этот показатель диссонирует с бравурно-оптимистической партитурой", - подчеркнул Рейдман.

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По его мнению, депутатам "представлен проект не бюджета развития, а бюджета выживания правительства".

Некрасивый бюджет

Социалист Владимир Головатюк, характеризуя проект госбюджета на 2019 год, отметил, что непонятно и невидно, каковы его цели.

"У меня не будет ни "Ура", ни SOS. Знаете, одному известному авиаконструктору показали модель самолета и спросили, есть ли перспективы у этой модели. Он ответил, что нет. Почему? Некрасиво… Мы ждали другого бюджета", - сказал социалист.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
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По его словам, среди прочих пунктов, которые вызывают много вопросов, самое неприятное – увеличение расходов на обслуживание госдолга на 18%.

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"Неоднократно подчеркивал, что проблема увеличения госдолга заключается в том, что и без того скудные доходы, которые генерирует страна, направляются не на развитие, не на социальную сферу, а на то, что было заимствовано вчера и бездарно съедено. Время пришло. Суммарное увеличение расходов на обслуживание госдолга сопоставимо, это страшно, с увеличением расходов на оплату труда", - подчеркнул Головатюк.

Депутат также обратил внимание на жесткие меры, прописанные в бюджете.

"Экономика планируется с номинальным ростом на 9%, а не на 4%, промышленное производство – на 5%, сельскохозяйственное – на 4%. Тогда почему увеличиваются налоги на доходы юридических лиц аж на 29%, на внутренний НДС – на 12%?! Это что, опять включаем полицейские меры?", - добавил он.

Всё в шоколаде

Демократ Корнел Дудник начал свое выступление с того, что обсуждение проекта госбюджета вызывает у него дежавю.

"Сегодня мы слышим новые синтагмы "бюджет выживания", "некрасивый бюджет", "SOS" и так далее. Но на самом деле реальность абсолютно другая. Зря вы стараетесь нагнать жуть и страх на жителей нашего государства", - сказал он, отметив увеличение в разы бюджетов местных властей.

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