Жителям Молдовы на заметку: как превратить вино в выгодные инвестиции

Эксперты считают, что вино – это не только чудесный напиток, согревающий душу, но один из привлекательных инвестиционных активов, который обошел по доходности ценные бумаги, драгметаллы, произведения искусства и антиквариат.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Всем известно, что вкусовые качества вина улучшаются со временем: в 1982 году вино впервые приобрело спекулятивную ценность.

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Тогда очень жаркое лето во Франции подарило особенный урожай вина, обладающего исключительными вкусовыми особенностями. Коллекционеры, смекнув это, стали переводить вина из личных коллекций в инвестиционный актив. Так, напиток за десять лет подорожал в среднем на 150%, уступив лишь раритетным автомобилям.

"Некоторые состоятельные люди закладывают бутылки для более длительного хранения в коллекцию. За счет этого со временем, когда бутылки из этого вина заканчиваются на рынке, они становятся дороже и могут стать отличным инструментом для инвестиций", - рассказал гид комбината "Крикова" Анатолий Галак.

Вино приносит коллекционерам 15-25% годовых, но это "длинные" инвестиции.

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Согласно ежегодному отчету международной консалтинговой компании Knight Frank, за последние десять лет винтажное вино подорожало на 192%, заняв второе место в списке самых доходных инвестиционных активов (на первом — классические автомобили, прибавившие в цене 334%). Доходность монет — 182%, ювелирных изделий — 138%, почтовых марок — 103%, произведений искусства — 78%. Бледнее всех выглядели бриллианты — 70%.

А вот подсчеты швейцарской банковской группы Credit Suisse вообще развенчали мифы относительно перспективности вложений в инструменты, традиционно считающиеся самыми прибыльными. Аналитики изучили доходность различных активов за 118 лет — с 1900 года.

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Вино оказалось абсолютным лидером — с учетом инфляции его цена росла в среднем на 3,7% в год, общая доходность за 118 лет — 436,6%. Это лучший показатель среди всех предметов коллекционирования, подорожавших в среднем в 30 раз (2,9% в год).