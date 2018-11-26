Финансовая удавка: как в Молдове "буйным цветом" расцвели кредитные конторы

За последние несколько лет в республике выросло количество компаний, которые занимаются микрокредитованием – с чем это связано, выяснил Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Когда человеку срочно нужны деньги, а одолжить не у кого, на помощь приходят финансовые организации: причем не только банки, которые активно работают с физлицами, но и компании, которые специализируются на микрокредитовании.

Если в банках сложный порядок получения денежных средств, определенная процедура, связанная со сбором необходимых документов, то в кредитных конторах – все значительно проще. Однако за скорость и минимальный пакет документов приходится платить высокими процентами.

Минимальный пакет документов – максимальные проценты

Эксперты объясняют привлекательность микрокредитных организаций упрощенной формой выдачи кредитов. Дело в том, что в банках процедура выдачи кредита сильно забюрократизирована. Но, естественно, процент по кредиту в этих организациях выше банковских, происходит это из-за повышенных рисков по возврату таких займов, что закладывается в ставку кредитования.

© Photo : из личного архива Григорян Сергея Аналитик: в какой валюте лучше брать кредит

"В Молдове имплементируется определенный банковский протокол под номером три. Этот документ довольно сложный и ставит гораздо больше препятствий при получении кредита и развития диалога между клиентом и банком. При этом позиция Нацбанка заключается в том, что нужно продолжать реформы и предоставлять помощь банкам, чтобы внедрить повсеместно этот протокол. У нас был всегда такой подход, например, в медицине – власти утвердили нормы, они были очень хорошие, современные, но после этого из трехсот с лишним участников рынка остались два-три, остальные просто умерли, нельзя производить кардинальные перемены. То, на что в других странах уходит 10-20 лет, мы хотим утвердить быстро и сразу. Тоже самое и с этим протоколом. Предпринимателям сложно получить кредит. Этот протокол хороший, но мы не развиты с финансовой точки зрения так, чтобы его внедрять. Молдова – это не Швейцария. Экономика из-за таких требований не кредитуется, а это уже огромный риск", - обрисовал ситуацию на финансовом рынке экономист Виорел Гырбу.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кредит на кредит: на что Молдова потратит деньги МВФ

Людям так проще: платить деньги и ни о чем не думать

Сегодня многие люди пытаются взять кредиты на покупку жилья, но они как были недоступными, таковыми и остались. Идешь в банк, а там буквально снимут последнюю рубашку…

"Да, сегодня кредиты очень дорогие. Но, если мы посмотрим систему банковского сектора и систему микрофинансирования, мы увидим, что доля микрофинансирования растет постоянно. Однако в таких компаниях стоимость кредита выше, и при этом их число растет, они появляются как грибы после дождя. Буквально за несколько лет они с 10 процентов средней доли рынка дошли до 30 процентов. А за счет чего? Там проценты буквально дикие, но при этом условия получения денег очень простые. Иногда людям так проще: платить деньги и ни о чем другом не думать", - заключил Гырбу.