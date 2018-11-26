Евро и доллар напирают на лей: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 27 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Во вторник на валютном рынке республики без ощутимых изменений. Евро за сутки отыграет у молдавского платежного средства пять банов и закрепится на отметке в 19,5478 лея. С начала месяца "иностранец" подорожал к нацвалюте приблизительно на 0,6%.

Что касается доллара, то он продолжает тактику "малых шагов". За сутки он отыграет у молдавского "льва" еще два бана и установится на планке в 17,1946 лея. С начала ноября "американец" подорожал на примерно на 0,3%.

В плюсе во вторник будет также румынский лей – 4,1966 в пересчете на нацвалюту. В проигрыше хоть и незначительном окажутся российский рубль – 0,257 лея, а также украинская гривна – 0,6162 лея.