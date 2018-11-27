Крупные инвесторы из 30 стран приехали в Молдову на важное мероприятие

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Возможности для бизнеса и привлечения финансовых вложений в деловые проекты Молдовы обсуждаются во вторник на двухдневном форуме Moldova Business Week, организованном Агентством инвестиций под эгидой правительства.

"Все флаги"

Это мероприятие проходит в стране уже в пятый раз. Программа предполагает визит к местным производителям, бизнес-встречи и информационные сессии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Moldova Business Week 2018

Более тысячи инвесторов, финансистов, импортёров и экспортеров Молдовы, представителей деловых кругов из 30 стран мира дискутируют по вопросам, связанным с иностранным капиталом, обсуждают истории успеха иностранных предпринимателей в РМ и другие вопросы.

Цифры от премьер-министра

Первый день форум работал при участии представителей молдавского правительства и Агентства инвестиций.

"Молдова в 2018 году стала очень подходящей страной для инвестиций, собрав здесь местных и иностранных деловых людей, представителей власти и партнеров по развитию, и заполучив преимущества, гораздо большие, нежели те, что были три года назад. Иностранные потенциальные инвесторы должны помнить, что наша страна имеет доступ на рынки Евросоюза и стран СНГ, в чем ее выгодная особенность для делового партнерства", - отметил премьер-министр Павел Филип.

По его словам, в Молдове не только развиваются инвестиционные проекты в рамках зон свободной торговли, но и реформируется таможенная и налоговая системы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Moldova Business Week 2018

"Рост экономики в стране за второй триместр 2018 года фиксируется на уровне 5,2%. Количество граждан, получающих зарплаты "в конверте", снизилось вдвое. Экспорт повысился на треть. На протяжении одной лишь первой половины текущего года в Молдову было вложено около 130 миллионов долларов в качестве инвестиций", - сообщил глава молдавского кабмина.

Слово о преимуществах

Он добавил, что в следующем году прогнозируется объем вливания иностранного капитала в страну на 380 миллионов долларов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип Pavel Filip Moldova Business Week 2018

"У иностранного бизнеса, нацеленного на Молдову, есть возможность получить доступ к 800-миллионному рынку потребителей, мягкий налоговый режим, стабильный экономический рост и ряд льгот для иностранных предпринимателей, желающих инвестировать в нашу страну", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кирилл Габурич

Генеральный директор Агентства инвестиций Родика Вербенюк сообщила, что в эти дни возглавляемое ею ведомство "запускает бренд "Древо жизни", которое выросло, стало крепче, его крона расширилась за счет новых прочных ветвей, символизирующих стратегические отрасли".

© Sputnik / Miroslav Rotari Родика Вербенюк

Sputnik Молдова выступает информационным партнером форума Moldova Business Week 2018.

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