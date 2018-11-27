Крупные инвесторы из 30 стран приехали в Молдову на важное мероприятие

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Возможности для бизнеса и привлечения финансовых вложений в деловые проекты Молдовы обсуждаются во вторник на двухдневном форуме Moldova Business Week, организованном Агентством инвестиций под эгидой правительства.
"Все флаги"
Это мероприятие проходит в стране уже в пятый раз. Программа предполагает визит к местным производителям, бизнес-встречи и информационные сессии.
Более тысячи инвесторов, финансистов, импортёров и экспортеров Молдовы, представителей деловых кругов из 30 стран мира дискутируют по вопросам, связанным с иностранным капиталом, обсуждают истории успеха иностранных предпринимателей в РМ и другие вопросы.
Цифры от премьер-министра
Первый день форум работал при участии представителей молдавского правительства и Агентства инвестиций.
"Молдова в 2018 году стала очень подходящей страной для инвестиций, собрав здесь местных и иностранных деловых людей, представителей власти и партнеров по развитию, и заполучив преимущества, гораздо большие, нежели те, что были три года назад. Иностранные потенциальные инвесторы должны помнить, что наша страна имеет доступ на рынки Евросоюза и стран СНГ, в чем ее выгодная особенность для делового партнерства", - отметил премьер-министр Павел Филип.
По его словам, в Молдове не только развиваются инвестиционные проекты в рамках зон свободной торговли, но и реформируется таможенная и налоговая системы.
"Рост экономики в стране за второй триместр 2018 года фиксируется на уровне 5,2%. Количество граждан, получающих зарплаты "в конверте", снизилось вдвое. Экспорт повысился на треть. На протяжении одной лишь первой половины текущего года в Молдову было вложено около 130 миллионов долларов в качестве инвестиций", - сообщил глава молдавского кабмина.
Слово о преимуществах
Он добавил, что в следующем году прогнозируется объем вливания иностранного капитала в страну на 380 миллионов долларов.
"У иностранного бизнеса, нацеленного на Молдову, есть возможность получить доступ к 800-миллионному рынку потребителей, мягкий налоговый режим, стабильный экономический рост и ряд льгот для иностранных предпринимателей, желающих инвестировать в нашу страну", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Генеральный директор Агентства инвестиций Родика Вербенюк сообщила, что в эти дни возглавляемое ею ведомство "запускает бренд "Древо жизни", которое выросло, стало крепче, его крона расширилась за счет новых прочных ветвей, символизирующих стратегические отрасли".
Sputnik Молдова выступает информационным партнером форума Moldova Business Week 2018.
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