Заменят ли новые инвесторы прежних бизнес-игроков в Молдове

О недавних плюсах в развитии молдавской экономики рассказали премьер-министр Павел Филип и действующий президент Нацбанка Серджиу Чокля.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Согласно рейтингу Doing Business 2019, Молдова занимает 14 место в градации "инициирование деловых проектов", заявил премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип во вторник в Кишиневе в ходе работы первого дня международного инвестиционного форума Moldova Business Week 2018.

"Мы преодолели много трудностей и движемся вперед", - добавил Филип.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип

Новые инвесторы

Действующий президент Национального банка Серджиу Чокля заметил, что сейчас банковская система стабильна.

"В наших банках сегодня – около полутора миллиардов евро. Эти суммы можно инвестировать в различные проекты, можно выдавать кредиты. В 2018 году у нас появилось три новых инвестора в банковскую систему Молдовы, в 2019 году ожидаются еще один-два. Это не значит, что нужно полностью менять структуру акционеров – просто нам нужны более экспериментальные инвесторы", - отметил Чокля.

Форум Moldova Business Week 2018, как сообщают его организаторы, предназначен для новых начинаний в развитии молдавской экономики, укрепления внешних деловых связей и восприятия глобальных тенденций в местных реалиях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Серджиу Чокля

Информационный партнер форума Moldova Business Week 2018 – Sputnik Молдова.