Евро отступает, доллар дорожает: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 28 ноября.

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В среду на валютном рынке обойдется без сенсаций, хоть основные игроки и поведут себя по отношению к молдавскому лею по-разному. Больше остальных отличится евро, который за сутки проиграет нацвалюте шесть банов и установится на отметке в 19,4872 лея. Таким образом, "иностранец" продолжит скакать, но несмотря на такое поведение с начала месяца ему удалось укрепиться к лею примерно на 0,3%.

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Доллар стоит на своем. Как говорится, курочка по зернышку, - "американец" малыми шагами возвращает себе утраченные позиции. В среду "зеленый" подорожает еще на два бана и расположится на планке в 17,214 лея. С начала ноября доллар стал тверже приблизительно на 0,5%.

В незначительном плюсе окажется и российский рубль, который будет торговаться по 0,2576 лея. А в минус, хоть и небольшой, перейдут украинская гривна и румынский лей, которые опустятся до 0,61212 в переводе на молдавское платежное средство и 4,1826 в пересчете на нацвалюту, соответственно.