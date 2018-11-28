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Сколько денег прислали домой молдавские трудовые мигранты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Миллионы от молдавских мигрантов: как граждане республики удерживают экономику страны на плаву?

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. С января по октябрь текущего года граждане Молдовы переслали домой один миллиард 67 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-го примерно на восемь процентов. Однако за второй месяц осени наши соотечественники перевели порядка 111 миллионов долларов, что на 4,5% меньше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Откуда в Молдову поступают деньги

Россия остается лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы в республику.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации с долей в 25,2% из общего числа переводов", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Сумма переводов из РФ превысила 28 миллионов долларов.

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В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 16,9 миллиона долларов и 12,4 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около восьми миллионов долларов. Пятерку замыкает Германия, из которой переслали семь с половиной миллионов долларов.

Самая востребованная валюта

Чаще всего в Молдову пересылают средства в евро. Следом расположился доллар, а замыкает тройку лидеров российский рубль.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

"Золотые" денежные переводы

Согласно статистике, денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан Молдовы. Больше всего от переводов из-за рубежа зависят жители сел республики.

К слову, молдавские гастарбайтеры пересылают в Молдову столько денег, что с лихвой покрывают обещанную Евросоюзом, но так и не полученную макрофинансовую помощь в 100 миллионов евро.

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