Что происходит с долларом: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 29 ноября.

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В четверг на валютном рынке страны без потрясений - практически все основные игроки просядут по отношению к нацвалюте Молдовы, отличится только доллар. "Американец" продолжает тактику малых шагов - за сутки он отнимет у молдавского "льва" еще два бана и установится на отметке в 17,2394 лея. С начала месяца "зеленый" укрепился примерно на 0,6%.

Что касается евро, то он продолжит медленно отступать. В четверг "иностранец" сдаст еще четыре бана и расположится на уровне в 19,4468 лея. С начала ноября евро практически не изменился в цене.

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В минусе, правда незначительном, окажутся и остальные игроки. Так российский рубль будет торговаться по 0,2558 лея, украинская гривна – по 0,6093 в пересчете на нацвалюту, а румынский лей – по 4,1757 в переводе на молдавское платежное средство.