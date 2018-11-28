Депутат: не исключено, что новый глава Нацбанка будет назначен 30 ноября

Может ли парламент назначить главу Нацбанка без проведения соответствующего конкурса? Об этом рассказал в интервью Sputnik Молдова депутат-коммунист Олег Рейдман.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Депутат фракции ПКРМ, вице-председатель парламентский комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман прокомментировал в интервью Sputnik Молдова процедуру поиска кандидатов и назначения главы Национального банка (НБМ).

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"Насколько мне известно, назначение на этот пост (председателя Нацбанка – ред.) должно быть конкурсным. По крайней мере, чтобы спикер выдвинул кандидата, он должен провести какой-то отбор. Пока мы еще не имеем никакой информации на предмет того, кто пытается претендовать на этот пост, а кого изберет спикер. Нам еще не предложили кандидатур к обсуждению", - сказал Рейдман.

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На вопрос о том, могут ли депутаты назначить главу Нацбанка без проведения соответствующего конкурса, собеседник отметил, что "все может быть". "Это парламентское большинство демонстрировало и не раз, что возможно все", - добавил он.

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Рейдман твердо убежден, что фигура, которая будет находиться у руля Национального банка, имеет серьезное значение. По его словам, отбор и назначение председателя НБМ – суверенное дело. Однако парламентарий не исключил, что кандидатуру на этот пост могут "втихую" обсуждать и с МВФ.

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил об уходе с поста председателя Нацбанка Молдовы. Уже в пятницу депутаты утвердили эту отставку, а спикер парламента Андриан Канду заявил, что кандидатуру на данную должность планируется не только обсудить, но и принять необходимые решения в этом смысле до конца текущей недели.

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