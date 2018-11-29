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Поле, архивное фото

Кому нужна молдавская земля: власти упрощают добычу полезных ископаемых

© Sputnik / Петрухин
Экономика
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Некоторые компании с иностранным капиталом смогут претендовать на молдавские земли: речь идет о тех экономических агентах, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы на заседании в среду внесло поправки в Земельный кодекс, которые снимают барьеры для деятельности иностранных компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в Молдове.

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© Photo: Facebook / Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы
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Теперь они (компании) смогут расширить площадь работ за счет земель сельхозназначения.

Что мешает работать иностранным компаниям

Поправки касаются процедуры купли-продажи земельных участков, предназначенных для добычи полезных ископаемых. Как отмечает министерство сельского хозяйства, ресурсы в карьерах иссякают, поэтому их площади надо расширять.

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В то же время ныне действующее законодательство запрещает компаниям с иностранным капиталом покупать земли сельхозназначения, а владельцы таких участков в свою очередь, не имеют права менять их статус. С вступлением в силу законодательных изменений это препятствие будет устранено.

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Другая проблема, по мнению профильного министерства, состоит в том, что земельный кодекс не позволяет использовать для добычи минеральных ископаемых земельные участки повышенного качества. Их можно отдавать только под разработку месторождений газа и нефти. В минсельхозе считают, что это несправедливо по отношению к остальным экономическим агентам. Кроме того, по данным ведомства, некоторые залежи ископаемых  в большинстве своем как раз находятся под такими почвами. По этим причинам на участках с повышенной плодородностью также разрешат вести добычу.

Каковы объемы добычи сегодня

Кстати, в Молдове добывают 17 видов минеральных ресурсов (известняки, гипс, песок, гравий и др), в том числе нефть и газ в селах Валены и Викторовка.

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Из 424 мест, где расположены залежи природных ресурсов, эксплуатируются только 173. Остальные находятся либо в резерве, либо в процессе разработки. Объемы добычи кардинально разнятся. В 2017-м году было добыто 1 миллион 338 тысяч тонн минерального сырья и 5 тысяч 600 тонн нефти.

Кому интересны молдавские ресурсы

В институте геологии и сейсмологии предполагают, что наибольшие залежи нефти и газа могут быть обнаружены в юго-западном регионе Молдовы, в так называемом Придобружском прогибе, который частично охватывает Кагульский и Кантемирский район, а также Гагаузскую автономию. Масштабный поиск нефти и газа на этой территории начался еще в 70-е годы прошлого века.

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В  период независимости Молдовы предполагаемые залежи  периодически вызывали интерес как местных,  так и зарубежных компаний. В последний раз о работах по разведке и разработки месторождений газа и нефти на юге Молдовы говорили декабре 2016-го года, когда  кабинет министров утвердил итоги  конкурса, победителем которого была признана компания Frontera Resources International из США.  Предполагается, что заниматься поиском и добычей углеводородов американская компания будет на  правах концессии.

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Теги:
инвесторы, иностранцы, Молдова
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