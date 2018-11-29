Октавиан Армашу предложен в качестве кандидата на пост главы Нацбанка Молдовы

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду объявил на брифинге в четверг о том, что действующий министр финансов республики Октавиан Армашу будет представлен депутатам в качестве кандидата на пост главы Национального банка страны.

© Sputnik / Rodion Proca Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил об уходе с поста председателя Нацбанка Молдовы. Уже в пятницу депутаты утвердили эту отставку, а спикер парламента Андриан Канду заявил, что кандидатуру на данную должность планируется не только обсудить, но и принять необходимые решения в этом смысле до конца текущей недели.

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Как заявил Канду, у Армашу исключительный опыт работы и в частном, и в государственном секторе.

"Исходя из закона и полномочий, которые мне предоставлены как спикеру парламента, решил предложить коллегам, чтобы следующим председателем Национального банка стал действующий министр финансов Октавиан Армашу", - сказал Канду.

Биография Октавиана Армашу

Родился в Кишиневе, женат, двое детей.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Минфина:

Образование

1991-1994: Технический университет Молдовы, специальность Информационные технологии и инженерные системы, Республика Молдова;

1996-1997: Центр реформы частного бизнеса-проект, USAID, курсы в области финансового консалтинга, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента;

2002-2006: "Chartered Financial Analyst" (CFA), выпускник программы "CFA Institute", США.

Профессиональный опыт

Март 2004-2016: Финансовый директор CFO, АО "Südzucker Moldova", Республика Молдова;

2001-2004: Начальник отдела планирования,АО "Südzucker Moldova", Республика Молдова;

1999-2001: Инспектор, "Südzucker International" GmbH;

1997-1999: старший консультант, Совместное молдавско-голландское предприятие "Onest Business Consulting";

1996-1997: Менеджер по продажам, "Glass Container Company", Республика Молдова.

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