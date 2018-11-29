11:10 29 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Октавиан Армашу

Октавиан Армашу предложен в качестве кандидата на пост главы Нацбанка Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
14510

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду выдвинул кандидатуру министра финансов республики Октавиана Армашу на пост председателя Национального банка.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду объявил на брифинге в четверг о том, что действующий министр финансов республики Октавиан Армашу будет представлен депутатам в качестве кандидата на пост главы Национального банка страны.

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля, архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил об уходе с поста председателя Нацбанка Молдовы. Уже в пятницу депутаты утвердили эту отставку, а спикер парламента Андриан Канду заявил, что кандидатуру на данную должность планируется не только обсудить, но и принять необходимые решения в этом смысле до конца текущей недели.

Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот>>>

Как заявил Канду, у Армашу исключительный опыт работы и в частном, и в государственном секторе.

"Исходя из закона и полномочий, которые мне предоставлены как спикеру парламента, решил предложить коллегам, чтобы следующим председателем Национального банка стал действующий министр финансов Октавиан Армашу", - сказал Канду.

Биография Октавиана Армашу

Родился в Кишиневе, женат, двое детей.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Минфина:

Образование

  • 1991-1994: Технический университет Молдовы, специальность Информационные технологии и инженерные системы, Республика Молдова;
  • 1996-1997: Центр реформы частного бизнеса-проект, USAID, курсы в области финансового консалтинга, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента;
  • 2002-2006: "Chartered Financial Analyst" (CFA), выпускник программы "CFA Institute", США.

Профессиональный опыт

  • Март 2004-2016: Финансовый директор CFO, АО "Südzucker Moldova", Республика Молдова;
  • 2001-2004: Начальник отдела планирования,АО "Südzucker Moldova", Республика Молдова;
  • 1999-2001: Инспектор, "Südzucker International" GmbH;
  • 1997-1999: старший консультант, Совместное молдавско-голландское предприятие "Onest Business Consulting";
  • 1996-1997: Менеджер по продажам, "Glass Container Company", Республика Молдова. 

Читайте также:

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Яллы кочари
    Танцуют все!

    Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

  • Архивное фото флагов России и Казахстана
    Назло санкциям

    Казахстан и Россия по итогам 2018 года могут довести объем товарооборота до уровня 2013 года, когда две страны не испытывали санкционного давления.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов
Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов — фотоотчет
Олег Рейдман в эфире программы Экспертиза.
Олег Рейдман в эфире программы "Экспертиза" - ответы на злободневные вопросы
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться