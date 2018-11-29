Новые деньги в Молдове: лей "твердеет"

Национальный банк Молдовы сообщил о введении в обращение новой монеты: как выглядят эти деньги?

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Молдавскому лею исполнилось 25 лет. К юбилейной дате Национальный банк республики в четверг, 29 ноября, ввел в обращение памятную металлическую монету номиналом в 10 леев.

Монета изготовлена из стали с покрытием из никеля и латуни. Аверс денежного средства разделен на две части, подобно солнцу и луне, как символ непрерывности времен – прошедшего и настоящего.

© Sputnik / Rodion Proca Новые деньги в Молдове: что надо знать

В правой части расположено изображение льва, как визуального символа названия молдавской валюты, а в левой – государственный герб республики и логотип Нацбанка. На свободном поле – по окружности монеты – дугой выгравирована надпись "25 DE ANI DE LA INTRODUCEREA MONEDEI NAȚIONALE" (25 лет с момента введения национальной валюты).

На обратной стороне (реверс) в центре расположена номинальная стоимость "10 LEI" (10 леев) и год эмиссии – "2018". По окружности монеты расположено 25 звезд. Это символизирует число лет со дня ввода в обращение национальной валюты. В верхней части на свободном поле монеты расположена монограмма из заглавных букв "R" и "M" (аббревиатура названия Республики Молдова) в скрытом изображении (скрытые изображения поочередно видны при наклоне реверса монеты влево-право). На поверхности цифры применен защитный элемент – микрогравюра с надписью "BNM".

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На боковой поверхности монеты – рифленая с персонализированным профилем и надписью "*MOLDOVA*MOLDOVA".

"Монета будет циркулировать параллельно с банкнотой в 10 леев, а также с отдельной монетой такого же номинала, которую ввели в обращение в феврале 2018 года вместе с другими монетами в 1, 2 и 5 леев", - отметили в Нацбанке.