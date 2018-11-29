Парламент принял решение: утвержден новый глава Нацбанка Молдовы

У Национального банка республики теперь новый руководитель: депутаты сказали свое слово.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили главой Национального банка республики нынешнего министра финансов Октавиана Армашу. Его кандидатуру поддержали 54 депутата.

© Sputnik / Rodion Proca Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам

Армашу возглавил Минфин 20 января 2016 года. До прихода в правительство он работал финансовым директором в компании Sudzucker-Moldova, одновременно будучи членом ее правления.

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Исходя из принятого парламентом решения, становится вакантным пост министра финансов республики. По некоторым источникам, близким к Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, на пост главы Минфина, вероятно, претендует нынешний генеральный госсекретарь Октавиан Кику.

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил об уходе с поста председателя Нацбанка Молдовы. Его отставку парламент одобрил 23 ноября.