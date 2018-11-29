Курс валют на первые дни зимы: евро подорожает

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на последующие три дня: как поведут себя евро и доллар?

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на пятницу, 30 ноября, и выходные. На валютном рынке республике опять скачки.

© Sputnik / Rodion Proca Новые деньги в Молдове: лей "твердеет"

Евро за сутки отвоюет утерянные за несколько дней позиции - он укрепится сразу на 14 банов и расположится на отметке в 19,5868 лея.

Доллар наоборот практически не изменится в цене и установится на уровне 17,2336 лея.

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Незначительно подорожает в пятницу украинская гривна, которую можно будет купить по 0,6189 лея. В небольшом минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут торговаться по 0,261 в пересчете на молдавское платежное средство и 4,1852 в переводе на нацвалюту.