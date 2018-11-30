Молдова снизила экспорт слив и яблок в Россию

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Экспорт яблок из Молдовы в Россию в сентябре 2018 упал сразу на 42 процента — с 27,2 до 15,8 тысяч тонн по сравнению с этим же периодом в 2017 году, об этом сообщают аналитики.

Это несмотря на то, что в Молдове в этом году был рекордный урожай яблок и слив.

В Россию в сентябре экспортировали 9,3 тысяч тонн слив, это на шесть процентов меньше объема поставок в этот период годом ранее.

Также в сентябре снизился экспорт столового винограда – на 23,4 процента до трех тысяч тонн. Годом ранее за тот же месяц из Молдовы в Россию было поставлено 3,9 тысяч тонн столового винограда.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавский экспорт в Россию – фермеры РМ озвучили ряд идей

Поставки персика и нектарина из Молдовы в Россию упали почти в пять раз – с 527 тонн до 113 тонн.

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При этом, стоит отметить, что некоторое увеличение экспорта молдавских фруктов в Россию все же отмечено. Речь идет о грушах, хотя объем поставок оставался незначительным - за сентябрь было экспортировано 177 тонн.

Молдова по итогам сентября стала восьмым крупнейшим поставщиком фруктов на рынок Российской Федерации, получив 14,5 миллиона долларов выручки. Это было на 23,5 процента меньше, чем в сентябре 2017 года, а доля Молдовы в российском фруктовом импорте упала с 6,3 процента в сентябре 2017 года до пяти процентов в сентябре 2018 года.

Год назад Молдова была четвертой в этом рейтинге, но в 2018 году Молдову обошли Китай, Азербайджан, Узбекистан и Аргентина.