Кому в Молдове с 1 декабря повысили зарплату

С 1 декабря вступает в силу реформа в сфере оплаты труда в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В субботу, 1 декабря, вступает в силу реформа в сфере оплаты труда. Это означает, что заработная плата у ряда категорий бюджетников существенно вырастет. Соответствующее постановление приняло на днях правительство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рейдман: повышение зарплат в Молдове возможно только за счет увольнений

Отмечается, что зарплата должна быть увеличена в результате внедрения в Молдове единой системы оплаты труда в бюджетном секторе. Документ предусматривает новую систему градации оплаты труда, которая сократит разницу с 33 пунктов до 15 между самой низкой и самой высокой заработной платой.

Согласно тексту документа, стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, увеличится более чем на 55%.

Так, доходы врачей и медицинского персонала, получающих зарплату из бюджета Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), увеличат уже с декабря этого года. Зарплата докторов вырастет на 20%, а медперсонала – на 10%.

Если сейчас семейные врачи со стажем до десяти лет получают оклад в пять тысяч 210 леев, то, согласно новым положениям, он увеличится до шести тысяч 510 леев. У врачей скорой медицинской помощи должностной оклад увеличится с четырех тысяч 160 до пяти тысяч 200 леев. На такую же надбавку рассчитывают и фармацевты, лаборанты и психологи. Проект также предусматривает увеличение на 10-50% зарплат сотрудникам службы AVIASAN.

Вместе с тем, для поощрения врачей-резидентов их зарплата будет увеличена в 2,5 раза: от 2080 до 5200 леев.

Финансовые средства, необходимые для реализации данного проекта, предусмотрены в бюджете обязательного медицинского страхования на 2019 год.

Кроме того, дополнительную выплату перечислят более чем 500 тысячам пенсионеров. Деньги поступят к ним во второй половине грядущего месяца.

Причем такую помощь к праздникам власти обещают каждый год. Увеличится и компенсация за отопление, утверждают в правительстве. Рост составит примерно на 12%.

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Отмечается, что семьи, доходы которых составляют до двух тысяч в месяц, будут получать компенсацию в размере 350 леев, начиная с ноября по март.

Все бюджетники, которым перечисляли до настоящего момента из сэкономленных ведомствами средств премию к праздникам, получат ее в декабре. Сохранится и ежегодная премия, так называемая 13 зарплата, которую бюджетникам выдадут в феврале или в августе, как в случае работников образовательного сектора.

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