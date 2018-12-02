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Серджиу Чокля, Президент НБМ

Последний прогноз Чокли: что будет с ценами в Молдове в 2019 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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За три дня до своего ухода с поста губернатора Национального банка Молдовы. Серджиу Чокля сделал важный прогноз о финансовом состоянии Молдовы в 2019 году.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В 2019 году цены в Молдове будут несколько выше, чем в текущем году, а инфляция вырастит на 5 процентов, заявил теперь уже бывший глава Национального банка Молдовы Серджиу Чокля. 

Экономика. Архивное фото
© Photo : Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund
Прогнозы Нацбанка подтвердились: уровень инфляции сокращается

Об этом сказал на форуме "Moldova Business Week 2018", одного из самых важных экономических событий уходящего года в стране. Оно было посвящено привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы. 

К Чокле обратился министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич и поинтересовался, что будет с инфляцией и ценами в 2019 году. 

"В 2019 году цены будут немного выше. Инфляция возрастет на 5 процентов. Уровень инфляции от трех до пяти процентов очень хорошо для инвесторов. Уверен, что в Республике Молдова сохранится умеренный уровень инфляции", подчеркнул Чокля. 

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Ранее Серджиу Чокля подал спикеру парламента Адриану Канду заявление об отставке с занимаемого поста. Через четыре дня он заявил о своем решении на пресс-конференции.

Документ подписан 16 ноября, а уже 30 ноября оно вступило в силу.

”Заявление написано по личным причинам”, - так объяснил свой выбор Чокля. 

На прошлой неделе парламент утвердил нового главу Национального банка. Им стал Октавиан Армашу. Его кандидатуру поддержали 54 депутата. До нового назначение Армашу занимал должность министра финансов Молдовы. 

 

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