В Приднестровье подорожал хлеб и хлебобулочные изделия

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье цена на хлеб повысилась на 20%, сообщается на сайте Минэкономразвития приднестровского региона. Решение об увеличении цен сформировалось, исходя из изменения стоимости муки для хлебопечения. Повышение цен также основывается на результатах проведенной ведомством экспертизы по соответствующим материалам, предоставленным такими субъектами ценообразования, как "Тираспольский хлебокомбинат", "Бендерский хлеб", "Рыбницкий хлебокомбинат".

”Признан экономически обоснованным рост от 7 до 31 процентов в зависимости от сорта муки. В частности, рост цены на хлеб из муки 1 сорта и смеси муки 1 и 2 сортов составил от 45 до 85 копеек за 1 булку, а цена на батоны из муки высшего сорта возросла на 45 копеек (когда 100 приднестровских рублей соответствуют $16,1)”, - отметили в ведомстве.

Одной из основных причин роста цены на муку называется увеличение стоимости сырья – пшеницы, ржи, которое связано с ростом затрат на его производство (импортируемые ГСМ, семена, удобрения).

В 2017 году при формировании цен на муку для хлебопечения учитывалась стоимость продовольственной пшеницы 3-4 класса, которая составляла 1900 приднестровских рублей за 1 тонну. В будущем стоимость зерна будет варьировать у отметки 2400-2600 приднестровских рублей за тонну.

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