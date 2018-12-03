Евро и доллар сдают позиции: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: кто из "тяжеловесов" преподнесет сюрприз?

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на вторник, 4 декабря.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Второй день рабочей недели выдастся напряженным – большая часть игроков валютного рынка страны сдаст позиции по отношению к молдавскому лею. Сильнее всех отступит евро. За сутки "иностранец" утратит сразу 11 банов и расположится на отметке в 19,4373 лея.

Доллар продолжит "прогибаться". Во вторник он проиграет еще четыре бана и закрепится на уровне в 17,1502 лея.

В небольшом минусе окажется украинская гривна, которая разместится на планке в 0,6088 в переводе на молдавское платежное средство, и румынский лей – 4,1745 в пересчете на нацвалюту.

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Отличится во вторник только российский рубль. Он будет в незначительном, но все-таки плюсе - дорастет до 0,2577 лея.