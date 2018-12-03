Евро и доллар сдают позиции: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на вторник, 4 декабря.
Доллар продолжит "прогибаться". Во вторник он проиграет еще четыре бана и закрепится на уровне в 17,1502 лея.
В небольшом минусе окажется украинская гривна, которая разместится на планке в 0,6088 в переводе на молдавское платежное средство, и румынский лей – 4,1745 в пересчете на нацвалюту.
Экономист: молдавский лей находится под ударом>>>
Отличится во вторник только российский рубль. Он будет в незначительном, но все-таки плюсе - дорастет до 0,2577 лея.