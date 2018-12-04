Евро переходит в наступление: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: "ветер перемен" на валютном рынке.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на среду, 5 декабря. В середине рабочей недели на валютном рынке ожидается "ветер перемен".

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: молдавский лей находится под ударом

После продолжавшихся в последние дни прогибов большая часть игроков перейдет в наступление. Отличится только доллар, который за сутки уступит еще четыре бана и будет торговаться по 17,1175 лея.

Евро отыграет семь банов и установится на отметке в 19,5029 лея.

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В небольшом плюсе окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль разместится на планке в 0,2579 в переводе на молдавское платежное средство, румынский лей – 4,1925 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна будет торговаться по 0,6101 лея.