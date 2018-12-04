Евро переходит в наступление: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на среду, 5 декабря. В середине рабочей недели на валютном рынке ожидается "ветер перемен".
Евро отыграет семь банов и установится на отметке в 19,5029 лея.
Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов>>>
В небольшом плюсе окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль разместится на планке в 0,2579 в переводе на молдавское платежное средство, румынский лей – 4,1925 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна будет торговаться по 0,6101 лея.