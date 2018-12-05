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В прошлое, вслед за пейджерами — фиксированная телефония в Молдове угасает

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Пользователей становится все меньше, доходы все ниже: мессенджеры и мобильная связь положили конец эпохе стационарных телефонов.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Эпоха телефонных будок и телефонов, стоящих на тумбочке, подходит к концу. Доходы операторов связи от "фиксированной" телефонии падают с каждым годом, а число пользователей неуклонно сокращается.

Антон Коробков-Землянский
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Все больше людей отказываются от "стационарных" номеров и переходят на общение исключительно по сотовой связи и через бесплатные интернет-мессенджеры. Об этом говорят данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий за девять месяцев 2018 года.

По данным агентства, доходы от услуг фиксированной телефонии снизились на 20,4%. А число пользователей этого вида связи упало на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Резкий спад продолжается уже третий год и эта тенденция сохраняется. В перспективе последних пятнадцати лет небольшой рост на фоне неизменного спада наблюдался лишь в 2015 году, после чего вновь был зафиксирован резкий спад.

Особенно драматичным выглядит спад в области международной связи — здесь голосовой трафик снизился на целую треть, 32,3%. Специалисты объясняют это растущей популярностью бесплатных интернет-мессенджеров.

Мобильный телефон
CC0 / Pixabay / stevepb
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В сетях операторов фиксированной связи трафик снизился на 15,9%, а трафик к мобильным сетям снизился на 15,6%.

По данным ведомства, за девять месяцев 2018 года абонентская база национального оператора связи "Moldtelecom" снизилась на 1,9% и составила около 998,5 тысячи номеров. Общее число абонентов у альтернативных операторов снизилось на 5%, до 119,3 тысячи номеров.

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Теги:
фиксированная телефония, мобильная связь
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