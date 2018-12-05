Выкрутасы евро: представлен курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 6 декабря.

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: молдавский лей находится под ударом

Согласно данным регулятора, в четверг на валютном рынке опять грядут скачки. Причем свое поведение по отношению к молдавскому "льву" изменят практически все игроки. Больше остальных отличится евро, который за сутки подешевеет на шесть банов и закрепится на уровне 19,4431 лея.

Что касается доллара, то он после продолжавшегося в последние дни падения, робко отыграет два бана и установится на отметке в 17,1237 лея. В плюсе, хоть и незначительном, окажется и украинская гривна, которую можно будет купить по 0,6121 лея.

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В небольшой минус в четверг уйдут российский рубль, который разместится на планке в 0,2565 в переводе на молдавское платежное средство, и румынский лей – 4,1773 в пересчете на нацвалюту.