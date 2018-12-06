12:46 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Банкноты номиналом 200 лей

Безработные с особым статусом: кого государство поддержит дополнительно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
106 0 0

Жители сел Зоны безопасности Приднестровья смогут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Речь идет о владельцах земельных участков, расположенных за трассой Рыбница - Дубоссары.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение, согласно которому владельцы земельных участков, расположенных за трассой Рыбница-Дубоссары, с 10 февраля следующего года могут рассчитывать на пособие по безработице, в случае, если доступ к обрабатываемым землям будет ограничен.

Особый статус

Размер пособия составит 700 леев в месяц.

Молдавские деньги
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Самые высокие зарплаты в Кишиневе: кто получает больше всех

Страховой стаж при этом увеличат с 9 до 12 месяцев. Рассчитывать на денежную помощь могут те фермеры, которые не будут иметь доступа минимум на половину своих земель. Они будут считаться безработными с особым статусом. Кроме того, претендовать на получение пособия могут люди, не моложе 16 лет и не старше пенсионного возраста. Они не должны учиться на очном отделении или иметь место работы. Как отмечают в правительстве, новое положение затронет более трехсот человек. Его внедрение обойдется государственному бюджету примерно в два с половиной миллиона леев.

Почему нужна поддержка

После конфликта 1992 года земельные угодья в Дубоссарском районе, расположенные за трассой Рыбница-Дубоссары, стали спорной территорией.

Зарплата в Молдове
© Sputnik / Вадим Русу
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

И Кишинев, и Тирасполь относят их к своей юрисдикции. Проблема обострилась в 2004 году, когда доступ молдавских фермеров на обрабатываемые участки был ограничен властями непризнанной республики. Чтобы проехать на поля, молдавские крестьяне должны были предъявлять дополнительные документы на приднестровских постах. В 2014 году из-за разногласий между властями двух берегов Днестра фермеры полностью потеряли возможность обрабатывать земли. Доступ к ним был открыт спустя четыре года. В августе 2018 министерство реинтеграции Молдовы объявило, что аграрии могут вернуться к своим угодьям.

По теме

В Приднестровье подорожал хлеб и хлебобулочные изделия
Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве
Предупреждение онко: в Приднестровье проведут бесплатные консультации
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
Видео процесса установки главной елки Молдовы
Главная елка Молдовы: как устанавливали зеленую красавицу в центре Кишинева
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться