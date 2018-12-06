Безработные с особым статусом: кого государство поддержит дополнительно

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение, согласно которому владельцы земельных участков, расположенных за трассой Рыбница-Дубоссары, с 10 февраля следующего года могут рассчитывать на пособие по безработице, в случае, если доступ к обрабатываемым землям будет ограничен.

Особый статус

Размер пособия составит 700 леев в месяц.

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Страховой стаж при этом увеличат с 9 до 12 месяцев. Рассчитывать на денежную помощь могут те фермеры, которые не будут иметь доступа минимум на половину своих земель. Они будут считаться безработными с особым статусом. Кроме того, претендовать на получение пособия могут люди, не моложе 16 лет и не старше пенсионного возраста. Они не должны учиться на очном отделении или иметь место работы. Как отмечают в правительстве, новое положение затронет более трехсот человек. Его внедрение обойдется государственному бюджету примерно в два с половиной миллиона леев.

Почему нужна поддержка

После конфликта 1992 года земельные угодья в Дубоссарском районе, расположенные за трассой Рыбница-Дубоссары, стали спорной территорией.

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И Кишинев, и Тирасполь относят их к своей юрисдикции. Проблема обострилась в 2004 году, когда доступ молдавских фермеров на обрабатываемые участки был ограничен властями непризнанной республики. Чтобы проехать на поля, молдавские крестьяне должны были предъявлять дополнительные документы на приднестровских постах. В 2014 году из-за разногласий между властями двух берегов Днестра фермеры полностью потеряли возможность обрабатывать земли. Доступ к ним был открыт спустя четыре года. В августе 2018 министерство реинтеграции Молдовы объявило, что аграрии могут вернуться к своим угодьям.