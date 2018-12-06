Карантинные страсти - какие фрукты из Молдовы "заворачивают" в России

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В Санкт-Петербург запретили ввоз почти 20 тонн винограда из Молдовы. Причина – наличие в нем паразитов, сообщили российским СМИ в Управлении Россельхознадзора по северной столице РФ.
Печальные инциденты
Известно, что в партии обнаружили стебли опасного представителя сорняков-паразитов – повилики на стадии плодоношения. Повилика — это род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков.
Ранее в декабре молдавскому отправителю вернули 19,3 тонны свежих слив, задержанных на российском пограничном пункте пропуска Новые Юрковичи. Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили наличие в грузе карантинного возбудителя болезни растений – в лаборатории установили в сливах ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили. Груз перевозился в Брянскую область.
Также в этот период В Россию не пропустили более 20 тонн яблок из Молдовы, зараженных восточной плодожоркой. Груз везли через международный автомобильный пункт пропуска Крупец Курской области.
Этим же подкарантинным объектом оказались заражены более 20 тонн слив из Молдовы, которые в середине ноября уничтожили в Московской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
В конце ноября 2018 года Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы (оригинальная аббревиатура – ANSA) по требованию Россельхознадзора прекратило выдавать фитосанитарные сертификаты на косточковые фруктовые культуры, произрастающие в Кантемирском и Яловенском районах. Речь идет о культурах, предназначенных для экспорта из РМ в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Только в сентябре 2018 года Россельхознадзор не допустил ввоза в Московский регион около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой.
Так в чем дилемма?
Проблемы с пропуском молдавских слив и яблок в Россию возникли из-за того, что в Молдове восточная плодожорка не считается карантинным объектом, как в Российской Федерации, заявлял молдавским журналистам госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука.
По его словам, несмотря на то, что все машины перед отправкой из Молдовы проходят фитосанитарный контроль, невозможно проверить каждый фрукт, и всегда есть определенная доля риска, что в какой-то партии есть данный вредитель.
"На самом деле процент молдавских продуктов, у которых были фитосанитарные проблемы на российской таможне, очень маленький", - отметил Лука.