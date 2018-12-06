Карантинные страсти - какие фрукты из Молдовы "заворачивают" в России

Почему ряд партий молдавских фруктов не пропускают в Россию, а некоторые даже уничтожают, разъяснил ответственный чиновник.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В Санкт-Петербург запретили ввоз почти 20 тонн винограда из Молдовы. Причина – наличие в нем паразитов, сообщили российским СМИ в Управлении Россельхознадзора по северной столице РФ.

© Sputnik / Тарас Литвиненко Косточковые из двух районов Молдовы не попадут в Россию

Печальные инциденты

Известно, что в партии обнаружили стебли опасного представителя сорняков-паразитов – повилики на стадии плодоношения. Повилика — это род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков.

Ранее в декабре молдавскому отправителю вернули 19,3 тонны свежих слив, задержанных на российском пограничном пункте пропуска Новые Юрковичи. Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили наличие в грузе карантинного возбудителя болезни растений – в лаборатории установили в сливах ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили. Груз перевозился в Брянскую область.

Также в этот период В Россию не пропустили более 20 тонн яблок из Молдовы, зараженных восточной плодожоркой. Груз везли через международный автомобильный пункт пропуска Крупец Курской области.

© Sputnik / Томас Тхайцук Из Молдовы в Петербург везли партию зараженных гнилью слив

Этим же подкарантинным объектом оказались заражены более 20 тонн слив из Молдовы, которые в середине ноября уничтожили в Московской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В конце ноября 2018 года Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы (оригинальная аббревиатура – ANSA) по требованию Россельхознадзора прекратило выдавать фитосанитарные сертификаты на косточковые фруктовые культуры, произрастающие в Кантемирском и Яловенском районах. Речь идет о культурах, предназначенных для экспорта из РМ в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Только в сентябре 2018 года Россельхознадзор не допустил ввоза в Московский регион около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой.

Так в чем дилемма?

Проблемы с пропуском молдавских слив и яблок в Россию возникли из-за того, что в Молдове восточная плодожорка не считается карантинным объектом, как в Российской Федерации, заявлял молдавским журналистам госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука.

По его словам, несмотря на то, что все машины перед отправкой из Молдовы проходят фитосанитарный контроль, невозможно проверить каждый фрукт, и всегда есть определенная доля риска, что в какой-то партии есть данный вредитель.

"На самом деле процент молдавских продуктов, у которых были фитосанитарные проблемы на российской таможне, очень маленький", - отметил Лука.