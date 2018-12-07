Кредиты по-молдавски: что нужно знать, принимая решение

Что нужно знать и как правильно рассчитать свои возможности прежде, чем взять кредит в банке. Об этом рассказал директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. По словам эксперта, самый важный показатель, по которому можно сравнивать предложения разных банков по кредитам, - это реальная выплачиваемая ставка, включающая в себя все проценты и комиссии. Этот показатель является более реальным, чем номинальная ставка.

"Я встречал рекламную афишу по выдаче кредитов с процентной ставкой в 1 % годовых. Когда я подсчитал все проценты и скрытые комиссии, - в реальности получалось 14,5 %. Это я называю введением в заблуждение потребителя, что должно регламентироваться законодательно", - отметил экономист.

Роман Киркэ отметил, что важно внимательно читать пункты договора, особенно указанные мелким шрифтом.

Именно там указываются все "подводные камни", на которые многие не обращают внимание. Среди них такие моменты, как номинальная ставка в годовых, единовременная комиссия за выдачу кредита, комиссия за отсрочку платежа, ежемесячная комиссия, комиссия за обслуживание счета, пеня за просрочку платежа, комиссия за досрочное погашение.

"Самый главный "подводный камень", - это, когда в контракте указано, что процентная ставка устанавливается в одностороннем порядке банком в соответствии с состоянием на рынке, но там не написано, какие именно факторы будут учитываться и как банк будет оценивать, что произошло в необходимом изменении на рынке, которое привело к решению повысить процент",- отметил он.

Эксперт считает, что преимуществ у кредитования для физических лиц почти нет, брать его нерационально и лучше обойтись. Прежде, чем оформлять кредит в банке, каждый человек должен задать вопрос, - а так ли необходим ему кредит? Находится ли он в острой необходимости? Либо это неудержимое желание овладеть предметом здесь и сейчас?

Кредитование в Молдове: как не попасть в финансовую ловушку>>>

"Первое, на что нужно смотреть, - это если ваши выплаты по кредитам меньше 30%: Тогда можно брать заем, и это не будет обременительно для бюджета. Все равно нужно сопоставить с той целью, на которую берете кредит. Например, это недвижимость и образование, автомобиль, но только в качестве средства личного передвижения, а не как роскошь. Кредит, взятый "любой ценой", - обернется боком", - считает Киркэ, отметив, что по статистике, в Молдове по количеству сделок кредиты чаще всего оформляют именно физические лица.

Читайте также: