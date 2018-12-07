11:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Знак процента

Кредиты по-молдавски: что нужно знать, принимая решение

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
Ольга Паскару
23110

Что нужно знать и как правильно рассчитать свои возможности прежде, чем взять кредит в банке. Об этом рассказал директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. По словам эксперта, самый важный показатель, по которому можно сравнивать предложения разных банков по кредитам, - это реальная выплачиваемая ставка, включающая в себя все проценты и комиссии. Этот показатель является более реальным, чем номинальная ставка.

"Я встречал рекламную афишу по выдаче кредитов с процентной ставкой в 1 % годовых. Когда я подсчитал все проценты и скрытые комиссии, -  в реальности получалось 14,5 %. Это я называю введением в заблуждение потребителя, что должно регламентироваться законодательно", - отметил экономист.

Роман Киркэ отметил, что важно внимательно читать пункты договора, особенно указанные мелким шрифтом.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
Гырбу о микрокредитах: люди готовы снять последнее, лишь бы получить деньги

Именно там указываются все "подводные камни", на которые многие не обращают внимание. Среди них такие моменты, как номинальная ставка в годовых, единовременная комиссия за выдачу кредита, комиссия за отсрочку платежа, ежемесячная комиссия, комиссия за обслуживание счета, пеня за просрочку платежа, комиссия за досрочное погашение.

"Самый главный "подводный камень", - это, когда в контракте указано, что процентная ставка устанавливается в одностороннем порядке банком в соответствии с состоянием на рынке, но там не написано, какие именно факторы будут учитываться и как банк будет оценивать, что произошло в необходимом изменении на рынке, которое привело к решению повысить процент",- отметил он.

Эксперт считает, что преимуществ у кредитования для физических лиц почти нет, брать его нерационально и лучше обойтись. Прежде, чем оформлять кредит в банке, каждый человек должен задать вопрос, - а так ли необходим ему кредит?  Находится ли он в острой необходимости?  Либо это неудержимое желание овладеть предметом здесь и сейчас?

Кредитование в Молдове: как не попасть в финансовую ловушку>>>

"Первое, на что нужно смотреть, -  это если ваши выплаты по кредитам меньше 30%: Тогда можно брать заем, и это не будет обременительно для бюджета. Все равно нужно сопоставить с той целью, на которую берете кредит. Например, это недвижимость и образование, автомобиль, но только в качестве средства личного передвижения, а не как роскошь. Кредит, взятый "любой ценой", - обернется боком", - считает Киркэ, отметив, что по статистике, в Молдове по количеству сделок кредиты чаще всего оформляют именно физические лица.

Читайте также:

По теме

Робот София и министр экономики Молдовы сделали совместное заявление – видео
В восьмой экономике мира победил кандидат по имени "А пошли бы вы все"
Экономика слухов: почему нефть дорожала, потом дешевела и что будет дальше
Теги:
Sputnik, Экспертиза, Роман Киркэ
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться