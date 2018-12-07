11:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Бюджет, архивное фото

Европейские специалисты оценили экономическую ситуацию в Приднестровье

CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
Экономика
Получить короткую ссылку
126 0 0

Немецкие специалисты проанализировали положение дел в Приднестровье по экономическим показателям и представили свои выводы.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Эксперты одной из европейских консалтинговых компаний представили мониторинг экономической ситуации Приднестровья на площадке правительства непризнанной ПМР.

Они оценили ее как "достаточно хорошую", сообщили в правительственной пресс-службе.

"По словам экспертов, за первое полугодие 2018 года отмечается рост ВВП на 19% - зафиксировано оживление промышленного производства и энергетики. Значительно выросли и инвестиции – на 46%", - отметили в пресс-службе.

Причины роста экономики в 2018 году

Немецкие специалисты отметили стабилизацию бюджетно-налоговой ситуации. Согласно их предположительным оценкам, дефицит сократился до уровня 16% ВВП за 6 месяцев 2018 года.

"Но если посмотреть на цифры дефицита в 2017 году, то  на тот период он составлял 24% к ВВП. То есть снижение дефицита и уменьшение рисков в связи с этим, плюс грамотная денежно-кредитная политика являются главной причиной роста экономики в первом полугодии 2018 года", – подчеркнул один из экспертов Йорг Радеке.

В качестве положительной тенденции, которая длится с конца 2017 года, менеджер проекта отметил и снижение госрасходов.

Бюджетные маневры и жесткая экономическая политика

По словам главы исполнительного органа власти региона Александра Мартынова, в прошлом году была стабилизирована налоговая нагрузка на уровне 28%. В результате чего выросли отчисления в бюджет.

Он также отметил, что правительство продолжает с учетом рекомендаций немецких экспертов последовательную политику по проведению так называемого "бюджетного маневра", суть которого заключается в переструктурировании расходов бюджета.

"Здесь акцент делается на наращивании доли капитальных расходов, вложениях в инфраструктуру ЖКХ. И, конечно, мы стараемся придерживаться относительно жесткой бюджетной политики, понимая, что доля бюджетных расходов 43-44% ВВП - это очень много", - подчеркнул Мартынов.

Сотрудничество правительства Приднестровья с немецкой консалтинговой компанией "Berlin Economics" началось в начале 2017 года и продолжается уже около двух лет. С экспертами идет работа по двум направлениям – оценка инвестиционного климата и регулярный обзор макроэкономических показателей в регионе.

По теме

Предупреждение онко: в Приднестровье проведут бесплатные консультации
Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве
Когда телефонная связь с Приднестровьем станет доступной
Теги:
эксперты, налогово-бюджетная политика, бюджет, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться