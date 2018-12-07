Европейские специалисты оценили экономическую ситуацию в Приднестровье

Немецкие специалисты проанализировали положение дел в Приднестровье по экономическим показателям и представили свои выводы.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Эксперты одной из европейских консалтинговых компаний представили мониторинг экономической ситуации Приднестровья на площадке правительства непризнанной ПМР.

Они оценили ее как "достаточно хорошую", сообщили в правительственной пресс-службе.

"По словам экспертов, за первое полугодие 2018 года отмечается рост ВВП на 19% - зафиксировано оживление промышленного производства и энергетики. Значительно выросли и инвестиции – на 46%", - отметили в пресс-службе.

Причины роста экономики в 2018 году

Немецкие специалисты отметили стабилизацию бюджетно-налоговой ситуации. Согласно их предположительным оценкам, дефицит сократился до уровня 16% ВВП за 6 месяцев 2018 года.

"Но если посмотреть на цифры дефицита в 2017 году, то на тот период он составлял 24% к ВВП. То есть снижение дефицита и уменьшение рисков в связи с этим, плюс грамотная денежно-кредитная политика являются главной причиной роста экономики в первом полугодии 2018 года", – подчеркнул один из экспертов Йорг Радеке.

В качестве положительной тенденции, которая длится с конца 2017 года, менеджер проекта отметил и снижение госрасходов.

Бюджетные маневры и жесткая экономическая политика

По словам главы исполнительного органа власти региона Александра Мартынова, в прошлом году была стабилизирована налоговая нагрузка на уровне 28%. В результате чего выросли отчисления в бюджет.

Он также отметил, что правительство продолжает с учетом рекомендаций немецких экспертов последовательную политику по проведению так называемого "бюджетного маневра", суть которого заключается в переструктурировании расходов бюджета.

"Здесь акцент делается на наращивании доли капитальных расходов, вложениях в инфраструктуру ЖКХ. И, конечно, мы стараемся придерживаться относительно жесткой бюджетной политики, понимая, что доля бюджетных расходов 43-44% ВВП - это очень много", - подчеркнул Мартынов.

Сотрудничество правительства Приднестровья с немецкой консалтинговой компанией "Berlin Economics" началось в начале 2017 года и продолжается уже около двух лет. С экспертами идет работа по двум направлениям – оценка инвестиционного климата и регулярный обзор макроэкономических показателей в регионе.