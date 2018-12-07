Евро взбунтуется: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на понедельник, 10 декабря.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

В начале следующей недели молдавский "лев" продолжит отступать по отношению к большинству основных игроков. В наибольшем выигрыше окажется евро, который укрепится сразу на девять банов - до 19,574 лея.

Доллар опять "скромничает". В понедельник "американец" отнимет у молдавского платежного средства еще один бан и закрепится на уровне 17,1989 лея.

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В небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая разместится на планке в 0,6182 в переводе на молдавское платежное средство, румынский лей – 4,21 в пересчете на нацвалюту. Отличится лишь российский рубль, который незначительно подешевеет и 0,6167 лея.