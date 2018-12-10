Лей "грустит", а евро и доллар "ухмыляются": курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: не лучшие дни для молдавского лея.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на вторник, 11 декабря.

© Sputnik / Rodion Proca Новые деньги в Молдове: лей "твердеет"

Второй день рабочей недели станет не самым удачным для молдавского "льва", так как он сдаст позиции по отношению ко всем основным валютам. Больше всего лей уступит евро. За сутки "иностранец" подорожает на семь банов и будет торговаться по 19,649 лея.

Доллар продолжит скромно наступать. Во вторник "американец" укрепится еще на два бана и расположится на отметке в 17,2186 лея.

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В небольшом плюсе окажутся и остальные валюты. Российский рубль разместится на планке в 0,2592 лея, украинская гривна - 0,6206 в переводе на молдавское платежное средство, а румынский лей – 4,2251 в пересчете на нацвалюту.