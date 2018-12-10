Лей "грустит", а евро и доллар "ухмыляются": курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на вторник, 11 декабря.
Доллар продолжит скромно наступать. Во вторник "американец" укрепится еще на два бана и расположится на отметке в 17,2186 лея.
Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>
В небольшом плюсе окажутся и остальные валюты. Российский рубль разместится на планке в 0,2592 лея, украинская гривна - 0,6206 в переводе на молдавское платежное средство, а румынский лей – 4,2251 в пересчете на нацвалюту.