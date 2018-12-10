Бизнес по-гагаузски - без налогов и с бесплатным бухучетом

Реализуемый в Гагаузии проект по помощи местному бизнесу привлекает все больше желающих попробовать свои силы в самостоятельных деловых проектах.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В регионах Молдовы в последнее время появляются оригинальные проекты развития инфраструктуры населенных пунктов, малого и среднего бизнеса и социальной сферы.

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Например, в Гагаузии действует Региональный центр деловой информации и поддержки, созданный исполкомом автономии в рамках инициативы "Мэры за экономический рост". Три бизнес-хаба в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах оказывают консультативную помощь действующим и начинающим бизнесменам, авторам стартапов и физлицам, решившим создать свое дело.

За четыре месяца работы центра его услугами воспользовались более 246 клиентов, из которых 84 – это действующие предприятия, а также 42 стартапа и 120 физических лиц.

Для 57 молодых людей, желающих открыть свой бизнес, были организованы тренинги по бизнес-планированию, а в ближайшее время такие встречи пройдут специально для действующего бизнеса.

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"Отдельный акцент будет сделан на поддержку предприятий сельскохозяйственной отрасли, особенно в вопросах развития семейного и молодежного бизнеса в сельской местности. Для этих предприятий запланирован ряд практических действий в рамках проекта. В том числе будет оказано содействие в поисках источников льготного финансирования. Для молодых предпринимателей стартует услуга аутсорсинга по бухгалтерскому учету и налогообложению – на протяжении 10 месяцев 40 начинающих компаний получат бесплатную услугу по ведению бухгалтерского учета", - рассказала менеджер по бизнес-процессу и продвижению Регионального центра деловой информации и поддержки Гагаузии Валентина Варбан.

По ее словам, к деятельности Центра привлекут и чиновников примэрии населенных пунктов Гагаузии.