Сонный доллар и скромный евро: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 12 декабря.

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: молдавский лей находится под ударом

В среду на валютном рынке республики не пронозируется ощутимых перемен. Евро уступит нацвалюте два бана и будет торговаться по 19,6229 лея.

Доллар продолжает скромничать. За сутки "иностранец" подорожает на один бан и расположится на отметке в 17,2236 лея.

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В небольшом плюсе окажется российский рубль, который разместится на планке в 0,26 лея, а также украинская гривна (она подрастет на 0,6216 в переводе на молдавское платежное средство). Румынский лей несколько сдаст позиции. Его можно будет купить за 4,2152 в пересчете на нацвалюту.