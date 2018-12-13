Курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Национальный банк страны установил обменный курс на последние дни недели: молдавский лей не устоит.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 14 декабря, а также на выходные дни.

© Sputnik / Вадим Русу Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Молдавское платежное средство уступит всем основным игрокам. Больше всех отличится евро, он отыграет сразу десять банов и установится на отметке в 19,6453 лея.

Американский доллар подорожает на два бана и будет стоить 17,2668 лея.

В небольшом плюсе окажутся российский рубль, который разместится на планке в 0,2598 лея, украинская гривна - 0,6211 в переводе на молдавское платежное средство, а также румынский лей - 4,2218 в пересчете на нацвалюту.