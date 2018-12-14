Полный обвал евро: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на понедельник, 17 декабря. В начале следующей недели молдавский "лев" окрепнет по отношению практически ко всем игрокам. Больше всего просядет евро, который подешевеет сразу на 15 банов и будет торговаться по 19,497 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Доллар, напротив, отличится. "Американец" хоть и незначительно, но все-таки подорожает на один бан и расположится на отметке в 17,2769 лея.

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Российский рубль не изменится в цене и останется на позиции 0,2598 лея. Украинская гривна и румынский лей несколько подешевеют и будут продаваться по 0,6195 в переводе на молдавское платежное средство и 4,1882 в пересчете на нацвалюту.

В выходные евро торгуется по 19,6453 лея, доллар - по 17,2668 лея, украинская гривна - по 0,6211 лея, российский рубль - 0,2598 лея, а румынский лей - 4,2218 в пересчете на нацвалюту.