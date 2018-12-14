Газовый вопрос для Молдовы: что заявил премьер о поставках голубого топлива

А у нас в квартире газ, а у вас: глава правительства республики заявил, где Молдова будет закупать "голубое топливо".

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип рассказал, что газопровод Унгены-Кишинев построят в 2019 году.

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"Это хороший проект для республики, потому что у нас будет газопровод, который обеспечит природным газом 100% потребностей Молдовы. Не мы инвестируем, а к нам пришел инвестор – Transgaz, который вкладывает деньги. В 2019 году газопровод будет построен", - сказал Филип.

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По его словам, на недавно состоявшемся совместном заседании правительств Молдовы и Румынии было заявлено, что в Бухаресте подписано соглашение между Transgaz и министерством европейских фондов о выделении необходимых средств для увеличения пропускной способности до Ясс.

"Недостаточно построить газопровод Яссы-Унгены-Кишинев. Необходимо также увеличить пропускную способность до самих Ясс. Инвестиции пойдут тоже не маленькие, но решение уже принято. Поэтому до конца 2019 года у республики будет альтернатива", - сказал Филип.

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Отвечая на вопрос, как отразится строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев на поставках российского газа в республику, Филип отметил, что контракт с концерном "Газпром" действителен и в 2019 году. "В переговорах с Российской Федерацией не было обозначено ни одной проблемы или опасности. Думаю, хорошо, что с 2019 года у нас будет два источника", - отметил Филип.

Что нужно знать об этом газопроводе?

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены.

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Данная газовая магистраль соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной этого года приватизировала румынская компания Transgaz.

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На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Эксперты уточняют, что такие объемы можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой требуется более 100 миллионов евро.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории.

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Строительство газопровода Унгены-Кишинев, как заявляли ранее в Минэкономики, должно было стартовать в начале июня 2018 года. Ближе к указанному сроку министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета. Но и в эти сроки вписаться не удалось…

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Через какие села пройдет газопровод?

Ранее парламент Молдовы утвердил документ, который предусматривает, через какие населенные пункты пройдет газопровод. В их числе Кишинев, коммуны Тохатин, Стэучень, Грэтиешть и село Гидигич (муниципий Кишинев); села Сирець, Рошкань, Негрешть, Кэприяна, Ворничень, коммуны Рэдень, Гелэуза, Пэнэшешть и город Буковэц (район Стрэшень); коммуна Тузара, села Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова и город Кэлэрашь (район Кэлэрашь); села Милешть (район Ниспорень); коммуна Алексеевка, Пырлица, Тодирешть, Загаранча и село Рэдений Векь (район Унгень).

Такая уж альтернатива?

Власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что газопровод из Румынии может стать альтернативным источником поставок газа.

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Правда, не до конца ясен ответ на вопрос, чей газ будут закачивать в альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева, потому что самой Румынии голубого топлива не хватает.

На данный момент единственным полноценным источником газа Молдовы является российский концерн "Газпром".