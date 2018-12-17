Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 18 декабря.
Доллар продолжает неспешно и робко нападать на нацвалюту. За сутки "американец" подорожает еще на два бана и закрепится на уровне 17,2981 лея.
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В плюсе окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль расположится на отметке в 0,26 лея, украинская гривна – 0,6203 в переводе на молдавское платежное средство, а румынский лей - 4,2163 в пересчете на нацвалюту.
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