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Доллары и евро.

Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей ждет полный провал.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 18 декабря.

Деньги
© Sputnik / Rodion Proca
Новые деньги в Молдове: лей "твердеет"
Второй день рабочей недели окажется для молдавского "льва" весьма неудачным – лей проиграет по отношению ко всем основным игрокам. Больше остальных выделится евро, который после крутого пике отыграет сразу 13 банов, но при этом несколько не дотянет до утраченных позиций. Во вторник "иностранец" будет торговаться по 19,6273 лея.

Доллар продолжает неспешно и робко нападать на нацвалюту. За сутки "американец" подорожает еще на два бана и закрепится на уровне 17,2981 лея.

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В плюсе окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль расположится на отметке в 0,26 лея, украинская гривна – 0,6203 в переводе на молдавское платежное средство, а румынский лей -  4,2163 в пересчете на нацвалюту.

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