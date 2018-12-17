Экономические итоги - 2018: глава Минэкономики назвал успехи уходящего года

Все спокойно в молдавском "королевстве" - экономический рост, позитивный тренд, инвестиции и многообещающие проекты на будущее. Глава Минэкономики представил свою версию успехов за прошедший год.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич подвел итоги уходящего года. Глава Минэкономики обозначил успехи 2018-го по своей версии, правда, о неудачах предпочел говорить мало.

Об экономике

По словам министра, национальная экономика Молдовы второй год подряд демонстрирует позитивный тренд. "Рост составляет 4 процента. Наблюдается продолжающееся улучшение в промышленном секторе. Объем инвестиций с января по сентябрь этого года увеличился на 13,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,9 миллиарда леев", - сказал Габурич.

По его словам, экспорт республики продолжает оставаться в плюсе и за указанный период увеличился на 18,7%, а импорт – на 21,6%.

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"Мы ожидали большего экономического роста. В начале года я говорил о том, что хотелось бы, чтобы показатель роста состоял из двух цифр – 10%. Но подобные вещи не происходят за ночь. Требуется ежедневная работа. Но важно, что есть позитивный тренд", - подчеркнул глава Минэкономики.

Он обратил внимание, что есть множество проектов, результаты которых не видны сразу, но принесут плоды со временем.

О дорогах

Как отметил министр, в 2018 году власти приступили к реализации проекта "Хорошие дороги", в рамках которого были построены и отремонтированы порядка тысячи 600 километров дорог. Он отметил, что за прошедшие девять лет всего было отремонтировано тысяча 46 километров.

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"Этот проект будет продолжен и в 2019 году. У нас большие планы – намерены построить и отремонтировать примерно две тысячи 600 километров дорог", - сказал он.

Об отношениях с международными партнерами

Говоря об международном экономическом сотрудничестве глава Минэкономики первым делом выделил переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем. "Это означает плюс еще достаточно большое количество потенциальных реальных покупателей товаров, произведенных в Республике Молдова", - сказал он.

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Затем министр остановился на углублении экономических отношений с США, ОАЭ, Румынией, Республикой Беларусь и другими государствами. "Продолжили работу по соглашению о свободной и всеобъемлющей торговле (DCFTA)", - сказал он.

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Рассказал Габурич и о свободных экономических зонах. По его словам, за этот год удалось привлечь новых резидентов, которые создали порядка трех с половиной тысяч рабочих мест. Как отметил чиновник, в целом объем инвестиций в 2018 в рамках СЭЗ составил примерно 45 миллионов долларов.

Об энергетике

Немаловажный аспект, который выделил министр касается энергетического сектора.

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В этом году мы подписали контакт с Transgaz, а до конца 2019 года планируется что у нас будет газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, чтобы у нас был альтернативный источник газа. В дальнейшем это позволит вести переговоры и получить более выгодные цены на газ для молдавских потребителей", - сказал Габурич, добавив, что такие же работы Минэкономики проводит и по вопросу электроэнергии.

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Строительство газопровода Унгены-Кишинев, как заявляли ранее в Минэкономики, должно было стартовать в начале июня 2018 года. Ближе к указанному сроку Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета. Но и в эти сроки вписаться не удалось… Подробнее об этом проекта можно почитать здесь.

Другие успехи 2018 года по версии Габурича

Министр напомнил о девяти новых авиарейсах из Международного аэропорта Кишинева, о либерализации транспортных перевозок с Турцией и предстоящих соответствующих договоренностях с Украиной и Республикой Беларусь,

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о запуске единой службы спасения 112, о первом IT-парке, который начал работать с 1 января этого года (он насчитывает порядка 300 резидентов и примерно шесть тысяч сотрудников, чья зарплата составляет от 23 тысяч леев).

"В 2018 году мы ввели "Цифровое обучение" для всех учащихся первых классов. Это новый предмет, за который мы очень боролись. Вместе с коллегами из министерства образования, культуры и исследований нам удалось это сделать",- сказал министр.

Габурич также напомнил и о проекте по строительству многофункционального комплекса "Арена Кишинев". "Мяч сейчас находится на половине поля частного партнера, который днем и ночью ведет строительные работы, чтобы 14 октября 2019 года сдать объект в эксплуатацию", - отметил министр.

Ложка дегтя

Все эти бравурные заявления главы Минэкономики сделаны на фоне острых проблем жителей республики, с которыми они продолжают сталкиваться каждый день. К примеру, постоянный рост цен, все еще низкие зарплаты и пенсии, по-прежнему несоизмеримые с доходами людей счета за коммунальные услуги. Непростые времена переживают сельхозпроизводители, которые мечутся в поисках рынков сбыта. Если бы были одни только плюсы, то не вырубали бы аграрии персиковые сады, не задумывались бы о закрытии бизнеса предприниматели, не бросали бы дом и семью и не уезжали бы на заработки тысячи наших сограждан, которые, увы, не понимают, с чем можно есть тот самый экономический рост...