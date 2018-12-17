Экономические итоги - 2018: глава Минэкономики назвал успехи уходящего года

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич подвел итоги уходящего года. Глава Минэкономики обозначил успехи 2018-го по своей версии, правда, о неудачах предпочел говорить мало.
Об экономике
По словам министра, национальная экономика Молдовы второй год подряд демонстрирует позитивный тренд. "Рост составляет 4 процента. Наблюдается продолжающееся улучшение в промышленном секторе. Объем инвестиций с января по сентябрь этого года увеличился на 13,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,9 миллиарда леев", - сказал Габурич.
По его словам, экспорт республики продолжает оставаться в плюсе и за указанный период увеличился на 18,7%, а импорт – на 21,6%.
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"Мы ожидали большего экономического роста. В начале года я говорил о том, что хотелось бы, чтобы показатель роста состоял из двух цифр – 10%. Но подобные вещи не происходят за ночь. Требуется ежедневная работа. Но важно, что есть позитивный тренд", - подчеркнул глава Минэкономики.
Он обратил внимание, что есть множество проектов, результаты которых не видны сразу, но принесут плоды со временем.
О дорогах
Как отметил министр, в 2018 году власти приступили к реализации проекта "Хорошие дороги", в рамках которого были построены и отремонтированы порядка тысячи 600 километров дорог. Он отметил, что за прошедшие девять лет всего было отремонтировано тысяча 46 километров.
"Этот проект будет продолжен и в 2019 году. У нас большие планы – намерены построить и отремонтировать примерно две тысячи 600 километров дорог", - сказал он.
Об отношениях с международными партнерами
Говоря об международном экономическом сотрудничестве глава Минэкономики первым делом выделил переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем. "Это означает плюс еще достаточно большое количество потенциальных реальных покупателей товаров, произведенных в Республике Молдова", - сказал он.
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Затем министр остановился на углублении экономических отношений с США, ОАЭ, Румынией, Республикой Беларусь и другими государствами. "Продолжили работу по соглашению о свободной и всеобъемлющей торговле (DCFTA)", - сказал он.
Рассказал Габурич и о свободных экономических зонах. По его словам, за этот год удалось привлечь новых резидентов, которые создали порядка трех с половиной тысяч рабочих мест. Как отметил чиновник, в целом объем инвестиций в 2018 в рамках СЭЗ составил примерно 45 миллионов долларов.
Об энергетике
Немаловажный аспект, который выделил министр касается энергетического сектора.
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В этом году мы подписали контакт с Transgaz, а до конца 2019 года планируется что у нас будет газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, чтобы у нас был альтернативный источник газа. В дальнейшем это позволит вести переговоры и получить более выгодные цены на газ для молдавских потребителей", - сказал Габурич, добавив, что такие же работы Минэкономики проводит и по вопросу электроэнергии.
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Строительство газопровода Унгены-Кишинев, как заявляли ранее в Минэкономики, должно было стартовать в начале июня 2018 года. Ближе к указанному сроку Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета. Но и в эти сроки вписаться не удалось… Подробнее об этом проекта можно почитать здесь.
Другие успехи 2018 года по версии Габурича
Министр напомнил о девяти новых авиарейсах из Международного аэропорта Кишинева, о либерализации транспортных перевозок с Турцией и предстоящих соответствующих договоренностях с Украиной и Республикой Беларусь,
"В 2018 году мы ввели "Цифровое обучение" для всех учащихся первых классов. Это новый предмет, за который мы очень боролись. Вместе с коллегами из министерства образования, культуры и исследований нам удалось это сделать",- сказал министр.
Габурич также напомнил и о проекте по строительству многофункционального комплекса "Арена Кишинев". "Мяч сейчас находится на половине поля частного партнера, который днем и ночью ведет строительные работы, чтобы 14 октября 2019 года сдать объект в эксплуатацию", - отметил министр.
Ложка дегтя
Все эти бравурные заявления главы Минэкономики сделаны на фоне острых проблем жителей республики, с которыми они продолжают сталкиваться каждый день. К примеру, постоянный рост цен, все еще низкие зарплаты и пенсии, по-прежнему несоизмеримые с доходами людей счета за коммунальные услуги. Непростые времена переживают сельхозпроизводители, которые мечутся в поисках рынков сбыта. Если бы были одни только плюсы, то не вырубали бы аграрии персиковые сады, не задумывались бы о закрытии бизнеса предприниматели, не бросали бы дом и семью и не уезжали бы на заработки тысячи наших сограждан, которые, увы, не понимают, с чем можно есть тот самый экономический рост...