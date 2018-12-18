Евро шокирует и дорожает: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 19 декабря.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Доллару приходит конец: когда "американец" окончательно рухнет

Среда выдастся для молдавского лея не самой приятной – он отступит по отношению практически ко всем основным игрокам. Больше всего нацвалюта уступит евро. За сутки "иностранец" подорожает на девять банов и будет стоить 19,7167 лея.

Что касается доллара, то он продолжит придерживаться тактики "малых шагов". В среду он подорожает на один бан и расположится на отметке в 17,3067 лея.

Премьер Молдовы сделал откровенное заявление: это удивит многих>>>

В плюсе, хоть и незначительном, окажутся и другие игроки. Так, украинская гривна разместится на планке в 0,6229 в переводе на молдавское платежное средство, а румынский лей - 4,2419 в пересчете на нацвалюту. А российский рубль подешевеет до 0,2586 лея.