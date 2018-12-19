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Денежные купюры. Доллары США. Евро.

Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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На протяжении всего года молдавский лей скакал по отношению к основным игрокам - евро и доллару: как встречает новый год национальная валюта и что ее ждет в 2019-м?

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Эксперты министерства экономики и инфраструктуры Молдовы проанализировали поведение национальной валюты с начала нынешнего года.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
Гырбу: молдавский лей находится под ударом
Динамика такова - лей незначительно просел по отношению к доллару, а к евро - укрепился. Этот вывод отражен в ежемесячном отчете о социально-экономических изменениях, произошедших в республике.

С начала года национальная валюта подешевела по отношению к американскому доллару в номинальном выражении на 0,2%, то есть до 17,13 на конец октября. К евро молдавский лей укрепился на 4,8%.

"Основные факторы, которые повлияли на скачки молдавского лея, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций", - отметили в Минэкономики.

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Кроме того, на курсовых изменениях сказались и скачки доллара на международных площадках, а также денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

"Чтобы не допустить чрезмерного укрепления лея в октябре этого года Национальный банк произвел чистые закупки на межбанковском рынке на сумму в 28,6 миллиона долларов", - отметили в Минэкономики.

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По данным ведомства, запас валютных резервов Нацбанка республики на конец октября этого года достиг 3,01 миллиарда долларов, увеличившись за год в номинальном выражении на 11,7%.

Прогнозы на будущее

В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено тексте документа.

Некоторые местные экономисты предполагают, что после выборов в парламент Молдовы в феврале 2019 года на валютном рынке страны возможны сюрпризы. Впрочем, паниковать не стоит. Специалисты подчеркивают, что необходимо придерживаться правила - хранить деньги в разных валютных корзинах. Другие экономисты уверяют, что позиции молдавской национальной валюты после выборов не изменятся - доллар будет стоить 16-17 леев, а евро - 20-21 лея.

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