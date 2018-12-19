Финансовый прогноз на 2019-й: что ждет жителей Молдовы в новом году

Хорошее финансовое состояние, жизнеспособный госбюджет-2019, приоритеты властей на следующие 12 месяцев, а также ожидания от выборов в парламент Молдовы: глава Минфина подвел итоги уходящего года и рассказал об ожиданиях властей в грядущем.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Министр финансов Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik подвел предварительные итоги за 12 месяцев, рассказав, как с финансовой точки зрения республика вступает в новый год.

"По итогам уходящего года Молдова вступает в новый в хорошем финансовом состоянии. Дефицит бюджета составит на конец 2018-го 1,2%, что на 1,5% ниже, чем было запланировано в июне, когда мы проводили последнюю корректировку бюджета", - сказал Кику.

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По его словам, в сравнении с прогнозами, озвученными летом, дополнительные доходы ожидаются по всем компонентам национального публичного бюджета. Он подчеркнул, что это позволяет в первую очередь финансировать различные государственные проекты, а, во-вторых, вступить в новый год с достаточным объемом средств на счетах, чтобы платить по инвойсам.

Говоря о внешнем финансировании, министр отметил, что власти страны рассчитывают на получение денег из-за рубежа, но если этого не произойдет, то бюджет не пострадает.

"В проект госбюджета на 2019 год мы включили предварительные суммы (внешнего финансирования), но, как я уже говорил, дефицит показывает, что мы можем прожить и без этих источников. Отсутствие подобных средств не ставит под какие-либо риски бюджет. Таким образом, бюджет Республики Молдова жизнеспособный, а экономика в состоянии развиваться. Но отмечу, что дополнительные деньги будут только в плюс и окажутся полезными", - отметил глава Минфина.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов Молдовы Ион Кику в радиостудии Sputnik Молдова

Как пополнялась госказна

Чиновник пояснил, что рост доходов в бюджет в этом году во многом обеспечен поступлениями за счет налогов и пошлин.

"Причем рост этих поступлений компенсирует и ту потерю финансовой помощи, которая не пришла в этом году по известным причинам (речь идет о приостановке макрофинансирования со стороны ЕС – ред.)", - пояснил министр.

К примеру, в 2017 году в национальную казну поступило налогов и пошлин на сумму в 31,2 миллиарда леев, а по итогам нынешнего года планируется собрать 34,08 миллиарда леев. Рост поступлений связан с усовершенствованием налогового и таможенного администрирования.

Сколько налогов и таможенных сборов соберут в 2019-м?

В 2019 году, рассказал Кику, Минфин ожидает, что поступления в виде налогов и пошлин превысят показатели этого года. "Во-первых, будут эффекты от налоговой реформы – через повышение налоговой базы. Во-вторых, будет повышена эффективность налогового и таможенного администрирования", - уточнил он.

Кику подчеркнул, что есть все признаки того, что произойдет рост бюджетных доходов. "В том числе, учитывая тренд последних четырех лет, когда каждый год бюджетные доходы росли по сравнению с предыдущим на 13-15%. Сейчас мы ожидаем - минимум на 10%", - сказал он.

Приоритет Минфина и выборы в парламент

Глава министерства финансов на большой пресс-конференции в среду рассказал о приоритетах руководимого им ведомства на следующий год.

"В первую очередь исходим из основной задачи министерства – обеспечение финансовой стабильности в специфических условиях 2019 года. Здесь я имею ввиду, во-первых, политические аспекты будущего года. Речь идет о парламентских выборах, которые намечены на февраль, о всеобщих местных выборах, а также о выборах в АТО Гагаузия. Понятно, что все время эти факторы влияют и на изменения налогово-бюджетной системы", - отметил Кику.

Впрочем, как отметил чиновник, у Минфина есть свой взгляд на то, как обеспечить стабильность в новом году вне зависимости от изменений, связанных с перечисленными им факторами.

"Хотим, чтобы парламентские выборы прошли как можно быстрее, чтобы в апреле уже были сформированы парламент и правительство. Это многое значит для обеспечения финансовой стабильности республики и продолжения начатых реформ", - сказал Кику.

Что готовит Минфин в новом году?

По словам главы Минфина, в 2019 году ведомство продолжит внедрять налоговую политику, цель которой - обеспечение равновесия между налоговой консолидацией и экономическим ростом.

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"Предложим понизить налогово-административную нагрузку на бизнес. Интенсивно работаем над сокращением числа налогов и сборов. В частности, речь идет о местных сборах", - отметил Кику.

Он обратил внимание также на то, что Минфин хочет упростить отчетность, чтобы "жизнь экономических агентов стала проще".

"Не в последнюю очередь продолжим начатое в этом году - внедрение программ социального значения. Программа "Prima Casă" будет расширена. Озвучим предложения в этом смысле", - сказал он.

Есть еще одно направление, над которым, как отметил чиновник, много работали в этом году, но оно еще требует приложения усилий со стороны Минфина и подведомственных структур и касается системы государственных закупок.

"В этом году была проведена реформа в этом смысле. Попробовали внедрить концепцию системы электронных закупок. Но еще предстоит много работы", - заключил Кику.